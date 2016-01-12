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"بوتين": سوريا تحتاج لدستور جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية

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"بوتين": سوريا تحتاج لدستور جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية "بوتين": سوريا تحتاج لدستور جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية

>قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن سوريا تحتاج إلى البدء فى العمل على صياغة دستور جديد كخطوة أولى للتوصل إلى حل سياسى لحربها الأهلية على الرغم من أنه اعترف بأن العملية ستكون صعبة على الأرجح.

وقال بوتين الذى يقدم الدعم للرئيس السورى بشار الأسد من خلال ضربات جوية فى مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية، إن الأزمة فى العلاقات بين وإيران ستعمل على تعقيد التوصل للسلام فى سوريا.

وأضاف بوتين فى المقابلة: "أعتقد أنه من الضرورى التحرك باتجاه إصلاح دستورى (فى سوريا)، انها عملية معقدة بالطبع. وبعد ذلك (ينبغى على سوريا) على أساس الدستور الجديد أن تجرى انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة."

وفى إشارة غير مباشرة إلى الضغوط الدبلوماسية من الولايات المتحدة وفرنسا لتركيز الضربات الجوية الروسية على متشددى تنظيم داعش قال بوتين إن الجيش الروسى سوف يساعد أطرافا فى المعارضة السورية فى قتالها ضد تنظيم داعش علاوة على مساعدة الأسد.
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