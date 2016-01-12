بوتين: الرئيس السيسى تولى السلطة فى ظروف صعبة لتحقيق الاستقرار بمصر

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، خلال مقابلة مع صحيفة ألمانية نشرت اليوم الثلاثاء، إن نظيره المصرى عبد الفتاح السيسى تولى السلطة فى ظروف صعبة من أجل تحقيق الاستقرار فى مصر

وقال بوتين خلال المقابلة التى أجرتها معه صحيفة "بيلد" الألمانية الأوسع انتشارًا: "لا نريد لسوريا أن ينتهى بها المطاف مثل العراق أو ليبيا، مضيفًا: "انظروا إلى مصر .. يتعين على المرء الإشادة بالرئيس عبد الفتاح السيسى لتحمله المسئولية وتوليه السلطة فى ظروف صعبة من أجل تحقيق الاستقرار فى البلاد".

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