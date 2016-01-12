محافظ البحر الأحمر يكرم نقيب المرشدين السياحيين وفريق "Hurghada Cruisers"

كرم اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، مساء أمس الاثنين، بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالغردقة وفريق الغردقة لرياضات الدرجات النارية "Hurghada Cruisers" لتنظيمهم رالى الدراجات النارية من الغردقة إلى الأقصر فى الفترة من 21 و22 ديسمبر الماضى.

وأكد المحافظ أن الماراثون الذى نظمته نقابة المرشدين السياحيين مع فريق درجات الغردقة وجه الأنظار العالمية نحو تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد آمون رع فى مجمع معابد الكرنك، والذى انطلق من الغردقة إلى الاقصر بتلك المناسبة، وقدم المحافظ شهادات التقدير على نجاح هذا العمل.

ومن جانبه قام نقيب المرشدين بالبحر الأحمر بشار أبو طالب والفريق بتقديم درع النقابة للمحافظ على رعايته ودعمه لتنظيم هذا الرالى.

وأكد المحافظ أنه سيتم تنشيط السياحة العربية من خلال زيارته المقبلة إلى السعودية وبرفقته محافظ جنوب سينا وأصحاب الشركات السياحية وشركات الطيران الخاصة وبعض أصحاب القرى السياحية.



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