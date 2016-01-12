اتعرض للشمس وكل بيض.. فيتامين "د" يقوى مناعتك ويحمى قلبك

هناك بعض الفيتامينات المهمة لبناء الجسم ونموه، أهمها على الإطلاق فيتامين "د" ذو الوظائف المهمة والأساسية للجسم، حيث تدعمه وتقويه وتزيد مناعته.

ولفيتامين "د" قدرة فعالة على ترسيب الكالسيوم والمعادن فى عظام الجسم، وفق ما أكدت الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة والتى أشارت إلى أنه من الفيتامينات التى لا يمكن الاستغناء عنها لدوره ووظيفته.

وأوضحت الدكتورة صفاء: فيتامين "د" يعمل على تعزيز المناعة فى الجسم ويساعد فى علاج الأمراض الروماتيزمية، وأحد أساب الحفاظ على كتلة العظام، وله الكثير من الوظائف الخفية التى يجهلها البعض، ومن أهمها أنه يعمل على تنشيط وظائف عضلات الجسم، كذلك له دور كبير فى الوقاية من أمراض القلب، كذلك يحمى من الإصابة بالسكر.

كما أوضحت أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة أن الإنسان يمكنه الحصول على هذا الفيتامين المهم إما من مصادر طبيعية بالتعرض لأشعة الشمس بصورة مباشرة، خاصة فى فترة الصباح دون إسراف أو تفريط، أو من مصادره الخارجية كتناول المكملات الغذائية التى تحتوى على نسبة عالية منه مع التركيز على تناول الأطعمة الغنية به، وأهمها أسماك التونة والسلمون والألبان ومنتجاتها، والبيض.