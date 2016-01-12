ضبط عامل وسائق أثناء محاولتهما ترويج عملات مزيفة بشورة فى سوهاج

تمكن النقيب نجاح حامد، رئيس نقطة شرطة شطورة دائرة مركز شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج، من إلقاء القبض على سائق توك توك وعامل عقب قيامهما بمحاولة ترويج عملات ورقية مزورة.

كان اللواء أيمن الملاح، حكمدار المديرية، نائب مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغًا من اللواء عاطف أبو العباس نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بضبط عملات مالية مقلدة بحوزة شخصين.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد عمر خطاب، رئيس فرع بحث الشمال وقادها الرائد المزمل نافع، رئيس مباحث مركز شرطة طهطا، تمكن النقيب نجاح حامد رئيس نقطة شرطة شطورة والقوة المرافقة من ضبط "م.ا.م" 23 سنة سائق توك توك، و"أ.م.م.ى.ع" 21 سنة عامل يقيمان بطما عقب وقوع مشاجرة بينهما وبين "‏ب.ع.أ" 34 سنة صاحب كشك بقالة ويقيم بذات الناحية بسبب محاولة الأول شراء كارت شحن من صاحب محل البقالة بورقة ‏مالية فئة المائة جنيه مقلدة، وبتفتيش التوك توك ملك الأول عثر على مبلغ "460" جنيهًا ورقات مالية فئة العشرين جنيهًا "مقلدة" وتحمل ‏رقم مسلسل موحد تــــم التحفـــظ علــــى المضبوطـــات، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وتطوير مناقشة المتهم، تحرر عن ذلك المحضر رقم 131 إدارى المركز لسنة 2016 وبالعرض على النيابة العامة ‏قررت حبس المتهم الأول أربعة أيام احتياطيًا على ذمة ‏التحقيق وصرف المتهم الثانى من سرايا النيابة وصرف صاحب محل البقالة من ديوان ‏المركز قيدت المضبوطات برقم أشياء وإرسالها لقسم أبحاث التزوير والتزييف‏.