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اليوم.. نظر دعوى تطالب بحظر حركة "نساء إسراء الطويل" الإخوانية

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اليوم.. نظر دعوى تطالب بحظر حركة "نساء إسراء الطويل" الإخوانية اليوم.. نظر دعوى تطالب بحظر حركة "نساء إسراء الطويل" الإخوانية
تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم الأثنين ، ثانى جلسات الدعوى القضائية التى أقامها المحامى أشرف فرحات ، ويطالب فيها بحظر حركة "نساء إسراء الطويل الإخوانية" .

وقدم المحامى أشرف فرحات، مستندات للمحكمة تحتوى على صفحة المتهمة "إسراء الطويل"، على مواقع التواصل الاجتماعى، وهى تتمنى تنفيذ عملية انتحارية ضد الشرطة والجيش وصور للتظاهرات، مطالبا بوقف نشاطها وحظرها والقبض على كل من يشارك فيها.


>تأجيل دعوى تطالب بحظر حركة "إسراء الطويل" الإخوانية لجلسة 12 يناير

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