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مسجل خطر يحرق وحدة صحية بالمحلة ويسرق محتوياتها انتقاما من مديرتها

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مسجل خطر يحرق وحدة صحية بالمحلة ويسرق محتوياتها انتقاما من مديرتها مسجل خطر يحرق وحدة صحية بالمحلة ويسرق محتوياتها انتقاما من مديرتها
أشعل عاطل مسجل شقى مقيم بقرية "صفط تراب" التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية النيران فى الوحدة الصحية بذات القرية وسرق بعض الأدوات والأجهزة الطبية انتقاما من مديرتها لوجود خلافات بينهما.
>اليوم السابع -1 -2016
>تم ضبط المتهم وأعترف بارتكابه للواقعة وأرشد عن مكان إخفاء المسروقات وتم ضبطها
>البداية بتلقى العميد طارق داود مأمور مركز المحلة بلاغا من منال صلاح مصباح 33سنة مديرة الوحدة الصحية بقرية صفط تراب – دائرة المركز – مقيمه بمنطقة منشيه البكرى - ثان المحله باكتشافها سرقة بعض الأدوات الطبية من داخل غرفة الإفاقة وغرفة العمليات الكائنان بالمركز عبارة عن " جهاز ضغط - آلات خلع وتركيب لولب - منظم أكسجين – منظار أنف وأذن وبعض أدوات الجراحه" .
> وقرر أحمد نجيب رئيس نيابة مركز المحلة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة بإخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية.
>اليوم السابع -1 -2016
>تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الحادث تحت إشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية وكشفت التحريات قيام " .ا.م" – 28 سنة عاطل مسجل شقى خطر سبق اتهامه فى 15 قضيه متنوعة آخرهم القضية رقم 41965 جنح المركز لسنة 2015 "سرقة" شهرين حبس - مقيم بذات القريه بالتردد على الوحده اكثر من مره فى وقت معاصر لارتكاب الواقعه وتم ضبطه واعترف بارتكابه الواقعه انتقاما من المديره لوجود خلافات .
>اليوم السابع -1 -2016
>تحرر عن ذلك المحضر 1071 جنح مركز المحله لسنة 2016 وقرر احمد نجيب رئيس نيابة مركز المحلة حبس المتهم 4أيام على ذمة التحقيقات.

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