نقل الطفل المحترقة قدميه ورأسه إلى العناية المركزة بـ"طوارئ المنصورة"

تدهورت حال الطفل "يوسف م.أ"، الذى كسرت والدته يديه وحرقه فى قدميه ويديه ورأسه، وألقته أمام منزل شقيقتها، وتم نقله الى العناية المركزة، بمستشفى الطوارئ بالمنصورة أمس الاثنين.

وقال الدكتور سمير عطية، مدير مستشفى الطوارئ الجامعى، إن الطفل يقوم بالإشراف عليه فريق طبى متكامل وتلاحظ تورم يديه وقدميه، وتم نقله للعناية المركزة، لمتابعة حالته الصحية.

كان الطفل يوسف، من مدينة سمنود التابعة لمحافظة الغربية، قد دخل مستشفى الطوارئ بالمنصورة، يوم الجمعة الماضى، وبالفحص تبين أنه مصاب بكسر فى اليد وحرق فى الرأس والقدمين، واتهمت خالة الطفل والدته بارتكاب الجريمة، لخلافات بينها وبين والده.

أم تعتدى على طفلها وتكسر يديه وتحرق قدميه ورأسه بسبب خلافات عائلية