أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: خارج المستطيل الأخضر .. هوايات نجوم الدوري الممتاز -
القاهرة أبوظبي: أسرار وكواليس الكرة المصرية - الجمعة 07 أبريل 2017 -
10 تصريحات × 24 ساعة -
بفضل «الخلطة السرية».. الأهلي يتفوق على «عمالقة أوروبا» -
«بوجلبان»: كوليبالي يشبه فلافيو.. ومعلول يؤدي رغم الضغوط الإعلامية -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " ثانون الضرائب ألزم الشركات بعدم قبول الشيكات " -
مساء dmc - عاكف مغربي " لدينا 20 مليون بطاقة بنكية في مصر " -
مساء dmc - حازم حجازي " 14 % من المصريين لديهم حسابات بنكية " -
مساء dmc - د.محمد معيط " وزارة المالية لا تدخر جهدا لتعويض السنوات التي مرت بدون تطوير " -
دول الخليج ترحب بالضربة الأمريكية على القاعدة الجوية السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

نقل الطفل المحترقة قدميه ورأسه إلى العناية المركزة بـ"طوارئ المنصورة"

Google+ Print
نقل الطفل المحترقة قدميه ورأسه إلى العناية المركزة بـ"طوارئ المنصورة" نقل الطفل المحترقة قدميه ورأسه إلى العناية المركزة بـ"طوارئ المنصورة"
تدهورت حال الطفل "يوسف م.أ"، الذى كسرت والدته يديه وحرقه فى قدميه ويديه ورأسه، وألقته أمام منزل شقيقتها، وتم نقله الى العناية المركزة، بمستشفى الطوارئ بالمنصورة أمس الاثنين.

اليوم السابع -1 -2016

وقال الدكتور سمير عطية، مدير مستشفى الطوارئ الجامعى، إن الطفل يقوم بالإشراف عليه فريق طبى متكامل وتلاحظ تورم يديه وقدميه، وتم نقله للعناية المركزة، لمتابعة حالته الصحية.

اليوم السابع -1 -2016

كان الطفل يوسف، من مدينة سمنود التابعة لمحافظة الغربية، قد دخل مستشفى الطوارئ بالمنصورة، يوم الجمعة الماضى، وبالفحص تبين أنه مصاب بكسر فى اليد وحرق فى الرأس والقدمين، واتهمت خالة الطفل والدته بارتكاب الجريمة، لخلافات بينها وبين والده.

اليوم السابع -1 -2016

أم تعتدى على طفلها وتكسر يديه وتحرق قدميه ورأسه بسبب خلافات عائلية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365