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أمن القاهرة يضبط 3 عاطلين هاربين من أحكام مؤبد

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أمن القاهرة يضبط 3 عاطلين هاربين من أحكام مؤبد أمن القاهرة يضبط 3 عاطلين هاربين من أحكام مؤبد
تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من ضبط ثلاث عاطلين هاربين من أحكام مؤبد فى قضايا حيازة مواد مخدرة وتم تسلميهم للجهات المختصة لاستكمال باقى الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة التجمع الخامس من ضبط المدعو "عبد الحميد.ع.م" 30 سنة عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول والمحكوم عليه فى القضية رقم 426/226 لسنة 2013م القاهرة الجديدة ثان "مخدرات" والمقضى فيها بالسجن المؤبد بجلسة 8/7/2013م.

ونجحت وحدة مباحث قسم شرطة بدر في ضبط "حازم.ص.ر" 24 سنة عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة عين شمس والمحكوم عليه فى القضية رقم 16077/3026 لسنة 2014م عين شمس "مخدرات" والمقضى فيها بالسجن المؤبد بجلسة 20/9/2015م.

وألقى رجال المباحث بوحدة مباحث قسم شرطة عين شمس القبض على المدعو محمد إبراهيم محمد خالد 27 سنة، عاطل، ومقيم دائرة بالقسم والمحكوم عليه فى القضية رقم 10158/2910 لسنة 2014م عين شمس "مخدرات" والمقضى فيها بالسجن المؤبد بجلسة 21/9/2015م.

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