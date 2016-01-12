ضبط سيارة محملة بـ750 كيلو مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث التموين من ضبط سيارة محملة بـ750 كيلو مخللات ومقبلات غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالإسماعيلية.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بورود معلومات للعقيد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين مفادها قيام إحدى السيارات القادمة من محافظة الشرقية بتوزيع كميات من المقبلات والمخللات غير الصالحة للاستهلاك الآدمى على المحلات والمطاعم بالمحافظة.

وبإجراء التحريات أكدت صحة تلك المعلومات، وأضافت أن قائد السيارة "متولى.ط.م" 30 سنة مقيم ديرب نجم الشرقية، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة السرية اللازمة بأماكن تردد المتحرى عنه، حيث تمكن الرائد عادل الجزار وكيل مباحث التموين والقوة المرافقة من ضبطه حال قيادته السيارة رقم "37611" نقل الشرقية محملة بـ"9" براميل بداخلها كميات من المقبلات والمخللات بدون علامات أو بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بإجمالى "750 كيلو".

تم التحفظ على المتهم والسيارة والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.