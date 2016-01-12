أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: خارج المستطيل الأخضر .. هوايات نجوم الدوري الممتاز -
القاهرة أبوظبي: أسرار وكواليس الكرة المصرية - الجمعة 07 أبريل 2017 -
10 تصريحات × 24 ساعة -
بفضل «الخلطة السرية».. الأهلي يتفوق على «عمالقة أوروبا» -
«بوجلبان»: كوليبالي يشبه فلافيو.. ومعلول يؤدي رغم الضغوط الإعلامية -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " ثانون الضرائب ألزم الشركات بعدم قبول الشيكات " -
مساء dmc - عاكف مغربي " لدينا 20 مليون بطاقة بنكية في مصر " -
مساء dmc - حازم حجازي " 14 % من المصريين لديهم حسابات بنكية " -
مساء dmc - د.محمد معيط " وزارة المالية لا تدخر جهدا لتعويض السنوات التي مرت بدون تطوير " -
دول الخليج ترحب بالضربة الأمريكية على القاعدة الجوية السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بعد خطوبة رمضان صبحى.. رواد "تويتر": "هو 18 سنة ويخطب واحنا قاعدين نذاكر"

Google+ Print
بعد خطوبة رمضان صبحى.. رواد "تويتر": "هو 18 سنة ويخطب واحنا قاعدين نذاكر" بعد خطوبة رمضان صبحى.. رواد "تويتر": "هو 18 سنة ويخطب واحنا قاعدين نذاكر"
جاء هاشتاج "رمضان صبحى"، ضمن قائمة الأكثر تداولاً على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اليوم الثلاثاء، بعد احتفاله بخطوبته فى حضور بعض أصدقائه وعائلة العروسين.

وجاءت معظم التغريدات، عبر الهاشتاج ساخرة من خطوبة رمضان صبحى فى سن صغيرة، 18 سنة، فيما ترتفع أعمار المتزوجين بين الشباب بشكل عام فى السنوات الأخيرة.

وجاءت أبرز التغريدات عبر الهاشتاج،:"أنا عندى 21 سنة و رمضان صبحي عنده 18، هو بيخطب وأنا قاعد بذاكر، "رمضان صبحي 18سنة وخطب وأنا لسه قاعد جنب أمى"، و "أبويا رجع البيت بيقولى خليك انت كده قاعد و رمضان صبحى مواليد 97 خطب".

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

- بالصور.. رمضان صبحى يحتفل بخطوبته

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365