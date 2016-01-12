بعد خطوبة رمضان صبحى.. رواد "تويتر": "هو 18 سنة ويخطب واحنا قاعدين نذاكر"

جاء هاشتاج "رمضان صبحى"، ضمن قائمة الأكثر تداولاً على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اليوم الثلاثاء، بعد احتفاله بخطوبته فى حضور بعض أصدقائه وعائلة العروسين.

وجاءت معظم التغريدات، عبر الهاشتاج ساخرة من خطوبة رمضان صبحى فى سن صغيرة، 18 سنة، فيما ترتفع أعمار المتزوجين بين الشباب بشكل عام فى السنوات الأخيرة.

وجاءت أبرز التغريدات عبر الهاشتاج،:"أنا عندى 21 سنة و رمضان صبحي عنده 18، هو بيخطب وأنا قاعد بذاكر، "رمضان صبحي 18سنة وخطب وأنا لسه قاعد جنب أمى"، و "أبويا رجع البيت بيقولى خليك انت كده قاعد و رمضان صبحى مواليد 97 خطب".

- بالصور.. رمضان صبحى يحتفل بخطوبته