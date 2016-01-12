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"النقل" تفاضل بين 3 عروض لتوريد 100 جرار للقطارات بـ300 مليون يورو

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"النقل" تفاضل بين 3 عروض لتوريد 100 جرار للقطارات بـ300 مليون يورو "النقل" تفاضل بين 3 عروض لتوريد 100 جرار للقطارات بـ300 مليون يورو
أكدت مصادر بوزارة النقل أن الوزارة تلقت 3 عروض فنية ومالية لتوريد 100 جرار لقطارات السكة الحديد، أحدهم من شركة "سيمنس" الألمانية ، والثانى من شركة "بومبارديه" الإيطالية، والثالث من شركة "أى إم دى" الأمريكية بتكلفة تقديرية تقارب بـ300 مليون يورو.

وقالت المصادر لـ"اليوم الاسبع" أن كل شركة من الشركات الثلاث تقدمت بعرض فنى ومالى وتمويلى لتوريد 100 جرار للسكة الحديد، لافتة إلى أن الوزارة ستبدأ دارسة هذه العروض والمفاضلة بينهم، وستراجع شروط تمويل كل عرض، لاختيار أفضلها.

وأضافت المصادر أن التكلفة التقديرية للجرار الواحد تبلغ 3 مليون يورور، وأنه سيتم تشكيل لجنة للتفاوض مع الشركات الثلاث للتعاقد مع أفضل عرض .


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