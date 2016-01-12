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اليوم.. اطلاق المرحلة الثانية من حملة "اختار حياتك" لمكافحة تعاطى المخدرات

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اليوم.. اطلاق المرحلة الثانية من حملة "اختار حياتك" لمكافحة تعاطى المخدرات اليوم.. اطلاق المرحلة الثانية من حملة "اختار حياتك" لمكافحة تعاطى المخدرات
يطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، التابع لوزارة التضامن الاجتماعى ، المرحلة الثانية من الحملة الإعلامية "اختار حياتك " لمكافحة تعاطى المخدرات ،اليوم الثلاثاء ، ضمن الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات التى أقرها مجلس الوزراء ويتم تنفيذها بمشاركة 11 وزارة .

تهدف الحملة إلى رفع الوعى بقضية الإدمان والتعاطى، لدى كافة الفئات ، وخاصة الشباب، وخلق فكر رافض لهذه الظاهرة والتطرق إلى الآثار السلبية التى تنجم عن تعاطى المواد المخدرة.

وسيشهد اللقاء حضور الدكتور غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب، وعمرو عثمان مدير صندوق الإدمان، وعدد من الفنانين ورؤساء تحرير الصحف والشخصيات العامة.

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