بالصور.. إجراء أول عملية أوعية دموية بالقسطرة فى مستشفى النيل بشبرا الخيمة

أكد الدكتور أحمد حجاج، مدير عام مستشفى النيل للتأمين الصحى بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أنه تم أول عملية للأوعية الدموية بالقسطرة على مستوى التأمين الصحى لـ"طارق .ا.ح" 35 سنة بالمعاش، والذى يعانى من قصور شريانى كامل للشريان الفخذى الأيسر وقصور الإمداد الدموى للقلب.

وأضاف الدكتور أحمد حجاج فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن هذا النوع من العمليات يمتاز عن الجراحة بالاستغناء عن الشق الجراحى ومضاعفاته وتقليل فترة بقاء المريض بالمستشفى والعودة للعمل سريعًا.

وتابع حجاج أن العملية أجريت تحت رعاية الدكتور سمير ثابت مدير فرع القليوبية للتأمين الصحى والدكتور علاء علوان نائب مدير الفرع، موضحًا أن هذه أول عملية أوعية دموية بالقسطرة التداخلية لمريض يعانى من قصور شريانى كامل للشريان الفخذى الأيسر وقصور الإمداد الدموى للقلب وقام بإجراء العملية الناجحة أستاذ دكتور أحمد خيرى استشارى جراحة الأوعية الدموية بطب بنها والتأمين الصحى والدكتور أحمد سمير عزازى أخصائى جراحة الأوعية الدموية بمستشفى النيل والدكتور أيمن فرجانى أخصائى جراحة الأوعية الدموية بمستشفى النيل لافتًا إلى أن وقت العملية استغرق 3 ساعات والمريض يستطيع ممارسة حياته الطبيعية بعد فتره قليلة من إجراء العملية وهذا للاستغناء عن الشق الجراحى ومضاعفاته وتقليل فترة بقاء المريض بالمستشفى والعودة للعمل سريعًا.



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