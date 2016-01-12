"السراج": تواصلنا مع الخارج يهدف لتذكير المجتمع الدولى بالتزاماته تجاه ليبيا

اختتم رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية، فائز السراج، زيارة رسمية للجمهورية التركية التقى خلالها رئيس وزراء تركيا داود أوغلو، ووزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو ، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين بما يحقق تطلعات الشعبين في الأمن والاستقرار وتبادل المنافع في ظل احترام كل منهما لخصوصية الآخر وبعيدا عن التدخل فى الشؤون الداخلية لكل منهما.

وأكد السراج، فى بيان أن "التواصل الخارجى مع دول العالم الذي يسير جنبا إلى جنب مع التواصل مع كافة شركاء الوطن فى الداخل يهدف لتذكير المجتمع الدولى بالتزاماته تجاه ليبيا والإسراع فى تنفيذ وعوده في هذا الصدد".

وأضاف بأن "الوصول لأفضل صيغة لتطبيق الاتفاق السياسي سينهي حالة الاحتراب الداخلى والفوضى ويوحد جهود أبناء ليبيا لخوض معركة مقدسة هدفها بناء دولة المؤسسات والقانون والقضاء على الإرهاب وهذا لا يتأتى إلا من خلال قوات مسلحة فاعلة قوامها أفراد الجيش النظامى والثوار من خلال عملية ادماج مهنية وفقا للترتيبات الأمنية المتوافق حولها".



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