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إطلاق أول رحلة طيران "شارتر" من السعودية للغردقة وشرم الشيخ مارس المقبل

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إطلاق أول رحلة طيران "شارتر" من السعودية للغردقة وشرم الشيخ مارس المقبل إطلاق أول رحلة طيران "شارتر" من السعودية للغردقة وشرم الشيخ مارس المقبل
أكد سامح سعد، مستشار وزير السياحة السابق ،أن فعاليات ملتقى" رواد صناعة السياحة والسفر"، " المقرر إقامته فى العاصمة الرياض، يومى 15 – 16 يناير الجارى، سيشهد إعلان شركة " أير كايرو" للطيران، عن تسيير أولى رحلات طيران "الشارتر"من مدينتى جدة والرياض بالسعودية إلى شرم الشيخ والغردقة خلال الفترة 10 : 20 مارس المقبل.

وقال "سعد" فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إن إطلاق رحلات "الشارتر" من السعودية إلى الغردقة وشرم الشيخ، سيساهم فى دفع الحركة الوافدة من السوق السعودى، خاصة فى فترة أجازة نصف العام الدراسى، لافتا إلى تقديم عدة عروض تحفيزية لتشجيع السائح العربى لزيارة .

يذكر أن مصر ستشارك كضيف شرف، فى أول ملتقى عربى سياحى بعنوان "رواد صناعة السياحة والسفر" المقرر إقامته فى العاصمة السعودية الرياض، يومى15- 16 يناير الجارى، ومن المقرر أن يفتتح فعاليات الملتقى ،الأمير سلطان بن سلمان وزير السياحة والتراث السعودى.


>- أول رحلة طيران شارتر من دولة الإمارات العربية تصل اليوم شرم الشيخ

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مصر 365

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