نائبة عن "دعم مصر": قرار منع بث الجلسات "معيب" وعلينا الاعتذار للشعب

اعترضت نادية هنرى، النائبة عن قائمة فى حب مصر ، وعضو ائتلاف دعم مصر، على قرار مجلس النواب منع بث الجلسات على الهواء.

وقالت "هنرى"، على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "قرار منع البث معيب وضد الشفافية، وعلينا الاعتذار للشعب عن هذا القرار".

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