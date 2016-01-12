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نائبة عن "دعم مصر": قرار منع بث الجلسات "معيب" وعلينا الاعتذار للشعب

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نائبة عن "دعم مصر": قرار منع بث الجلسات "معيب" وعلينا الاعتذار للشعب نائبة عن "دعم مصر": قرار منع بث الجلسات "معيب" وعلينا الاعتذار للشعب
اعترضت نادية هنرى، النائبة عن قائمة فى حب ، وعضو ائتلاف دعم مصر، على قرار مجلس النواب منع بث الجلسات على الهواء.

وقالت "هنرى"، على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "قرار منع البث معيب وضد الشفافية، وعلينا الاعتذار للشعب عن هذا القرار".


>- بالفيديو.. مجلس النواب يوافق على قطع البث المباشر عن الجلسات

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