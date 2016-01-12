اليوم.. نظر إلغاء قرار منع ابنتى "خيرت الشاطر" من السفر

تنظر محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعويين القضائيتين المقامتين من فاطمة الزهراء ومريم، ابنتى القيادى الإخوانى خيرت الشاطر، وطالبتا فيهما ببطلان قرار منعهما من السفر.

وقالت الدعويان ، إن المدعيتين أثناء إقدامهما على السفر خارج البلاد بالطريقة الشرعية عن طريق مطار برج العرب بالإسكندرية، فوجئتا بمنعهما من السفر بحجة أن هناك قرار بإدراج اسميهما على قوائم الممنوعين من السفر.

وأضافتا أن ذلك القرار صدر مخالفا للدستور والقانون، وما استقرت عليه الثوابت القضائية، ومن ثم فإن المدعيتان تطعنان عليه وتطالبا ببطلانه.

تأجيل دعويى نجلتى خيرت الشاطر لإلغاء قرار منعهما من السفر لجلسة 12 يناير