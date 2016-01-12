أصحاب مخابز بالدقهلية يدشنون حملة "تمرد" لإقالة وزير التموين

دشن عدد من أصحاب المخابز البلدية بمحافظة الدقهلية، حملة أطلقوا عليها "تمرد"، لإقالة المهندس خالد حنفى وزير التموين

وقال السيد عبد المغنى، صاحب مخبز، بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، أن وزير التموين خالف وعوده لأصحاب المخابز، مضيفا:" كان من المقرر أن يتم تنفيذها خلال أيام، وأولها رفض الوزير تحرير عقود بين كل أطراف منظومة الخبز، ليتبين للخباز ما له وما عليه ، ورفض تحريرنا كأصحاب مخابز من التعامل مع مطاحن الدقيق، وعدم النظر فى تكلفة الإنتاج كل 3 شهور، وعدم صرف باقى مستحقاتنا من النقاط، بعد تعميم المنظومة على مستوى الجمهورية، وعدم فتح مخابز جديدة إلا فى القرى والمناطق المحرومة."

وأضاف "عبد المغني" :"سبق وأن أعلن وزير التموين، إلغاء عقوبة الحبس، ومخاطبة النائب العام لإصدار كتاب دورى بحفظ القضايا، التى تسبب فيها سوء نوعيات الدقيق، لتحريرنا كأصحاب مخابز من التعامل مع مطاحن الدقيق، لهذا بادرنا بتدشين الحملة بعد غلق كل أبواب التفاوض أمامنا".

وكان أصحاب مخابز بالدقهلية، وعدد من محافظات مصر، قد اعتصموا بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة فى أكتوبر الماضى ، مطالبين بإصلاح منظومة الخبر.



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