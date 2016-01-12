كيف تنشئين طفلاً سعيداً؟

الطفولة المبكرة وهي من عمر 3 الى 8 سنوات، تعتبر من المراحل المهمة جدا في نشأة الطفل وفيها يبدأ بتكوين ثقته واعتزازه بنفسه. وليحقق ذلك على الام والأب التأكد من ان الطفل ينشأ سعيدا، فالسعادة هي المفتاح لتحقيق أحلامه وتمكنه من روية الحياة بمنظور إيجابي. رجل الاعمال الياباني" ماسارو ابوكا" مؤسس شركة سوني وفي نفس الوقت مهتم بسيكولوجية الأطفال، وضع بعض التقنيات المتميزة لتطور الطفل في هذه المرحلة واكد على ضرورة التركيز على ان يتعلم الطفل كيف يجلب المرح لحياته بمساعدة والديه. اليك هذه النصائح من كتابه

«Kindergarten is Too Late»

1. احتضان الطفل دائما مهم جدا، فعبري عن حبك باحتضانك له ولا تخافي من تدليله.

2. لا تتحدثي معه بطريقة مختلفة فالأطفال يفهمون أسلوب كلامك ولا داعي لتغيره ظننا ان الطفل لا يفهم.

3. حاولي الجلوس مع طفلك يوميا للدراسة ولو مادة واحدة فقط.

4. تجنبي النقاش الحاد او الشجار مع زوجك امام الطفل لأنه يولد له المشاعر السلبية والغضب.

5. ليس من الخطأ ان ينام طفلك في فراشك بجانبك فهذا له مردود إيجابي.

6. شجعي طفلك على التواصل مع بقية الأطفال لتحفيز دماغه وتكوين روح منافسة صحية والالهام للتوصل الى الأفضل.

7. لا تنتقدي طفلك عند دفاعه عما يهمه او عندما يتشاجر، فالشجار يطور مهارات التواصل.

8. كوني حذرة عند المكافئة والعقاب، وتذكري ان تكافئي للسبب الجيد والعقاب فقط في الحالات النادرة.

9. الطفل بحاجة لاب وام ويجب ان يكون دور كلاهما متكاملا.

10. لا تتعاملي مع طفلك على انه من ممتلكاتك فهو لن يؤمن بنفسه وبقدراته.

11. الطفل ليس بحاجة لكثير من الألعاب فكثرتها تعمل على تشتيت ذهنه وتؤخر تطوره الدراسي

12. المشي مهم جدا فحاولي ان تمشي مع طفلك فهنالك الكثير لتتحدثا به وكذلك ستحركان ما بين 400 الى 639 عضلة في الجسم.

13. لا تعيري اهتماما كبيرة للنتائج التي يحرزها طفلك في نشاطاته. النتائج ليست مهمة للطفل ولكن الأداء نفسه والعملية.

14. لا تجبري طفلك على فعل ما لا يرغب به

15. قبل ان يقوم الوالدان بتنشئة الطفل، عليهما تنشئة نفسهما أولا.