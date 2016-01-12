كيف تعتنين بمولودك؟

عودة الأم من المستشفى بعد الولادة، قد تشكل مصدر قلق للكثيرات، فهي تفكر كيف سأعتني بمولودي، وهل سأتمكن من معرفة ما يصيبه؟

مجموعة من اختصاصيي "سيدتي وطفلك" يدلونك على أهم الأعراض التي تصيب مولودك وعليك فهمها.



عندما يبكي

1 - حين يبكي ليس من الضروري أن يكون محتاجاً إلى الطعام أو تغيير الحفاض، بل ربما مجرد الاحتضان أو الطبطبة وسماع صوتك يشعره بالأمان. ولا ترضخي للنصائح التي تقول «دعيه يبكي»، فهي تؤثر سلباً عليه.

2. ربما يحاول البعض إلقاء تعليقات مثل: «ما أبشعه»، أو يحاول سقي الطفل بعض الأعشاب أو الماء بالسكر؛ بحجة أننا «كنا نفعل ذلك من زمان». أوقفي هذه التصرفات حتى لو من الجدات.

3 – اهتمي بدرجة الحرارة في الغرفة، وأبعديه عن مصادر الضوء والضجيج، ولاحظي إن كانت هناك بطاقات صغيرة مثبتة في الملابس مثل بطاقات تعليمات الغسيل وأزيليها، وأوجدي مواعيد منتظمة لنومه، ولا تسمحي للآخرين بإزعاجه في وقت النوم.

4 – لا تستمعي للنصائح مثل: ضعي الكحل في عيني الطفل، بشدة. فاقرئي جيداً في الكتب والمجلات المختصة برعاية الأطفال حول هذه المواضيع حتى قبل الولادة، ولا تأخذي إلا بآراء المختصين.

5. انتبهي لمن يحمل طفلك من المهنئين، واطلبي ممن يعاني من أي مرضٍ معدٍ كالزكام بلطف أن ينظر إلى الطفل من مسافة بعيدة؛ وقايةً له.

حنان لطفي زين الدين، ماجستير في علم النفس من الجامعة الأردنية

أذن مولودي

-لا تنظفيها من الداخل؛ لأن ذلك يؤدي لدفع المادة الصمغية والأوساخ باتجاه طبلة الأذن

- في حال دخول حشرة صغيرة توضع نقطتان دافئتان من الزيت داخل الأذن؛ لشل حركتها

- في حال إصابة المولود بالرشح وبكائه المتواصل فهو يكون قد أصيب بالتهاب في أذنه، ويجب عرضه على الطبيب.

- لا ترضعيه وأنت نائمة، فقد يصل الحليب إلى أذنه.

- لا تصدقي أن حليبك يعالج ألماً في أذنه حسب المعتقدات السائدة؛ لأنه يؤدي لانسداد الأذن.

د.ماهر أبو شقرة، أخصائي الأنف والأذن والحنجرة

إجراءات بعد الولادة

1- لفيه في فوطة معقمة، ويجب أن تكون ناعمة ودافئة.

2- اغسلي عينيه بحذر بشاش ويدين معقمتين، بماء أو محلول البوريك، ثم افتحي عينيه بأصابع اليد اليسرى بلطف، واستعملي اليمنى لوضع قطرة مضادة للالتهابات.

3- اطلبي وزنه وقياس طوله؛ خصوصاً إذا ولد قبل تمام مدة الحمل.

4- يفضل قياس درجة حرارة الجسم الخارجية بالترمومتر الزئبقي، وليس الكهربائي.

5- ضعي بعض نقاط الكحول النقي على السرة يومياً حتى تسقط؛ منعا لحدوث أي مضاعفات أو تلوث.

د. طارق الدغمة، اختصاصي الأطفال حديثي الولادة في مستشفى مبارك في غزة

السمع

1 – قبل عمر 3 أشهر صفقي خلف رأسه. إذا أفزعه الصوت يكون سمع الطفل سليماً.

2 - بين 4-6 أشهر ناديه باسمه، فاستجابته تعني سلامة سمعه.

3 - بين 6-10 أشهر لاحظي فرحته عند سماع صوتك، ومداعبتك له.

4 - إذا كان هناك عوامل وراثية فأسرعي في علاجها.

5 – إذا كان بحاجة إلى أجهزة سمع مساعدة، فزوديه بها قبل سنّ الستة الأشهر.

د. صالح صقر، اختصاصي الأنف والأذن والحنجرة