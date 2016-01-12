إدارة فاقوس التعليمية: افتتاح 3 مدارس وإصلاح 1000 مقعد وتنظيم دورى للأنشطة

أكد السيد البرعى، مدير إدارة فاقوس التعليمية، أنه تم سد عجز المعلمين بمدارس الإدارة وتطبيق القرار 202 وربط النصاب القانونى لكل معلم بحافز الأداء.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه تم افتتاح 3 مدارس الأولى بقرية الاخميين التابعة لوحدة الصوالح المحلية والثانية مدرسة السلام بقرية الجواهرة التابعة لوحدة الغزالى المحلية والثالثة مدرسة أبو حبال بقرية أبو حبال التابعة لوحدة العزازى المحلية ما ساهم فى تخفيف الكثافة الطلابية والقضاء على الفترات المسائية وجارٍ اصلاح 1000 مقعد للتلاميذ بالتعاون مع التعليم الفنى بالإدارة وتم الإفراج عن مشروع رأس المال الخاص بالمدرسة الثانوية الزراعية.

وأوضح مدير إدارة فاقوس التعليمية أنه تم عرض مذكرة على محافظ الشرقية لإنشاء إدارة تعليمية جديدة تليق بمركز ومدينة فاقوس.

وأشار إلى أنه تم حل مشكلة المدارس التجريبية للغات وفتح قاعتين لقبول تلاميذ جدد ومحولين من إدارات أخرى، وفتح قاعتين أخريين لرياض الأطفال بمدرسة محمد السيد وفا الكبير بكفر الحاج عمر بمساعدة تنسيق رياض الأطفال بمديرية التربية والتعليم.

ولفت البرعى إلى أنه تم تنظيم دورى للأنشطة بين المدارس بالإدارة وإنشاء مركز للموهوبين والتعلم الذكى تحت إشراف ياسر الغمرى لاكتشاف المواهب الجديدة.

وأعلن البرعى عن عمل لقاء نصف شهرى يوم الخميس مع الوحدات المحلية بالتناوب لمناقشة المشاكل والعمل على حلها.