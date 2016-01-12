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وزير الدفاع الأمريكى يبحث مع العاهل الأردنى الأزمة السورية

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وزير الدفاع الأمريكى يبحث مع العاهل الأردنى الأزمة السورية وزير الدفاع الأمريكى يبحث مع العاهل الأردنى الأزمة السورية

>استقبل وزير الدفاع الأمريكى أشتون كارتر، الليلة الماضية، العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى الذى يقوم بزيارة حاليًا إلى الولايات المتحدة.

وقال بيتر كوك المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إن كارتر بحث مع الملك عبد الله القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما فى ذلك الأزمة السورية، مضيفًا أن كارتر أكد خلال اللقاء العلاقات الاستراتيجية الوثيقة التى تربط بين البلدين.

وأعرب كارتر عن تقديره البالغ إزاء الجهود التى تبذلها الأردن حاليا فى التصدى لتنظيم داعش.

وكان العاهل الأردنى قد التقى فى وقت سابق مع وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، حيث بحثا عددا من القضايا المتعلقة بالشرق الاوسط، بما فى ذلك سبل تسوية الأزمة السورية ومواجهة تنظيم داعش والتوترات التى تشهدها الأراضى الفلسطينية.
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