القبض على 7 هاربين من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط الأقسام والمراكز ومباحث تنفيذ الأحكام من القبض على 6 عاطلين وطبيب بيطرى مطلوب التنفيذ عليهم فى أحكام جنائية ومطلوبين لدى جهات التحقيق خلال حملة أمنية.

تلقى اللواء على العزاى، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بالقبض على المتهم " سليم .م. ص" 31 سنة عاطل مقيم دائرة قسم أول مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 256 لسنة 2015 قسم أول والمقضى فيها بالسجن 3 سـنوات بتهمة " مخدرات" والمتهم" محمد .ع .ع" 28 سنة عاطل مقيم المعصرة حلوان مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 2492 لسنة 2014 مركز التل الكبير والمقضى فيها بالسجن 3 سـنوات بتهمة " مخدرات".

كما تم القبض على المتهم" ذكى الدين. م. م" 45 سنة طبيب بيطرى مقيم نفيشة دائرة مركز الإسماعيلية مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 84 لسنة 2015 قسم القنطرة شرق والمقضى فيها بالسجن 5 سـنوات بتهمة " مخدرات" والمتهم" محمود م ع " 28 سنة عاطل مقيم القصاصين الجديدة دائرة مركز القصاصين مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 2331 لسنة 2015 مركز التل الكبير والمقضى فيها بالسجن 3 سـنوات بتهمة " مخدرات".

وتم ضبط المتهم " محمود. س .ع" 31 سنة عاطل مقيم أبوسلطان دائرة مركز فايد مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 93 لسنة 2016 جنح مركز فايد بتهمة " سرقة" والمتهم" ياسر. أ .ن " 33 سنة عاطل الحكر دائرة قسم ثان مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 9814 لسنة 2015 جنح قسم ثان بتهمة " بلطجة وإطلاق أعيرة نارية" والمتهم" إبراهيم .أ. إ" 33 سنة عاطل تل البلد دائرة مركز التل الكبير مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 7204 لسنة 2015 جنح مركز التل الكبير بتهمة "سرقة".

تم التحفظ على المتهمين وإخطار النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

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