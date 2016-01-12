سقوط شاب من قطار بسوهاج ونقله إلى المستشفى العام

يكثف ضباط وحدة مباحث قسم أول سوهاج جهودهم من أجل التوصل إلى هوية أحد الأشخاص سقط من أحد القطارات بناحية مزلقان نجع مطرود دائرة القسم وتم نقله إلى مستشفى سوهاج العام.

كان اللواء أيمن الملاح حكمدار المديرية نائب مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من العميد الدكتور علاء عبد المجيد مساعد مدير شرطة النقل والمواصلات بسوهاج، يفيد بسقوط أحد الأشخاص من إحدى القطارات ولم تتوصل التحريات إلى بيانات تتعلق به.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء محاولة شخص "مجهول الهوية" النزول من القطار رقم 91 مميز ‏أسوان القاهرة قبل دخوله محطة سكة حديد سوهاج اختل توازنه وسقط أرضًا تم نقل المذكور لمستشفى سوهاج العام وأفاد تقريرها بإصابته باضطراب بالوعى وجرح رضى ‏بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج ولا يمكن استجوابه كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة تنسيقًا وقسم شرطة النقل والمواصلات ‏بسوهاج، تحرر عن ذلك المحضر رقم 21 أحوال القسم بتاريخ اليوم.