مصرع طفل عقره "حمار" والده بأرض زراعية فى سوهاج

لقى طفل فى الخامسة من العمر مصرعه عقب قيام "حمار" ملك والده بعقره برقبته أثناء تواجده برفقته بالأرض الزراعية وتم نقله للمستشفى وبتوقيع الكشف الطبى على الطفل بمعرفة مفتش الصحة أفاد فى تقريره بوجود جروح وسحجات ‏بسيطة بالرقبة وأن الوفاة نتيجة حالة اختناق إثر عقر دابة بالرقبة ولا توجد شبهة جنائية.

كان اللواء أيمن الملاح حكمدار المديرية تلقى بلاغًا من مركز شرطة المنشاة يفيد بمصرع طفل عقب عقر "حمار" له داخل الأرض الزراعية .

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد عبد المجيد رضوان، مفتش المباحث، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاة بتقدم نبيل.أ.ع، ‏‏44 عامًا عامل ويقيم بناحية الحريزات الغربية دائرة المركز بوفاة نجله الطفل الحسينى‏ 5‏ سنوات بسؤاله قرر بأنه أثناء تواجده ونجله بأرضه الزراعية بذات الناحية عقرته دابة "‏حمار" ما نتج عنه وفاته ونفى الشبهة الجنائية بتوقيع الكشف الطبى على جثة المتوفى بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود جروح وسحجات ‏بسيطة بالرقبة وأن الوفاة نتيجة حالة اختناق أثر عقر دابة بالرقبة ولا توجد شبهة جنائية ‏وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك، تحرر عن ذلك المحضر رقم 211 إدارى المركز لسنة 2016 وبالعرض على النيابة العامة ‏صرحت بدفن الجثة.‏

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