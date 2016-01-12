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بالفيديو - 5 ليو - ميسي ملك العالم في 2015

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بالفيديو - 5 ليو - ميسي ملك العالم في 2015 بالفيديو - 5 ليو - ميسي ملك العالم في 2015

حرص المدير الفني للنادي الأهلي جوزيه بيسيرو على حضور عزاء أسطورة الزمالك الراحل حازم إمام.

وكان حمادة إمام قد وافته المنية يوم السبت الماضي عن عمر يناهز 72 عاما.

وأقيم عزاء الثعلب الكبير يوم الاثنين في مسجد الحامدية الشاذلية في حضور العديد من نجوم كرة القدم المصرية أبرزهم أسطورة الأهلي طارق سليم.

وتواجد في العزاء أيضا مع بيسيرو مدير الكرة بالأهلي سيد عبد الحفيظ.

وشهد العزاء حضور العديد من نجوم الكرة المصرية مثل خالد الغندور، عبد الواحد السيد، وأسطورة الأهلي طارق سليم.

بالإضافة لتواجد رئيس مجلس إدارة الزمالك مرتضى منصور، ورئيس اتحاد الكرة جمال علام والمدير التنفيذي ثروت سويلم.

كما حرص الإعلامي وائل الإبراشي على التواجد بالإضافة لسامح فهمي وزير البترول السابق.

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