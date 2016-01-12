أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: خارج المستطيل الأخضر .. هوايات نجوم الدوري الممتاز -
القاهرة أبوظبي: أسرار وكواليس الكرة المصرية - الجمعة 07 أبريل 2017 -
10 تصريحات × 24 ساعة -
بفضل «الخلطة السرية».. الأهلي يتفوق على «عمالقة أوروبا» -
«بوجلبان»: كوليبالي يشبه فلافيو.. ومعلول يؤدي رغم الضغوط الإعلامية -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " ثانون الضرائب ألزم الشركات بعدم قبول الشيكات " -
مساء dmc - عاكف مغربي " لدينا 20 مليون بطاقة بنكية في مصر " -
مساء dmc - حازم حجازي " 14 % من المصريين لديهم حسابات بنكية " -
مساء dmc - د.محمد معيط " وزارة المالية لا تدخر جهدا لتعويض السنوات التي مرت بدون تطوير " -
دول الخليج ترحب بالضربة الأمريكية على القاعدة الجوية السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

كأس إنجلترا – قرعة سهلة للمحمدي وكبار الدوري الإنجليزي

Google+ Print
كأس إنجلترا – قرعة سهلة للمحمدي وكبار الدوري الإنجليزي كأس إنجلترا – قرعة سهلة للمحمدي وكبار الدوري الإنجليزي

أسفرت نتائج قرعة دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي التي أقيمت يوم الاثنين عن مواجهات سهلة لكبار الدوري الإنجليزي وهال سيتي الذي يلعب له المصري أحمد المحمدي.

وسوف تقام مباريات دور الـ32 من كأس إنجلترا ما بين التاسع والعشرين من شهر يناير الجاري وحتى الأول من فبراير المقبل.

وأسفرت القرعة عن مواجهة هال سيتي خارج ملعبه للفائز من مباراة الإعادة بين بيوري وبرادفورد.

أما حامل اللقب آخر موسمين أرسنال فسوف يواجه بملعبه نظيره بيرنلي.

فيما يغادر مانشستر يونايتد أولد ترافورد ليكون ضيفا على ديربي كاونتي، ويخرج أيضا غريمه التقليدي مانشستر سيتي لملاقاة الفائز من أستون فيلا وويكومب.

وإذا ما نجح ليفربول في الفوز على إكستر سيتي فإنه سوف يستضيف بملعبه أنفيلد منافسه وست هام.

فيما يلاقي ستوك سيتي نظيره كريستال بالاس، والفائز من توتنام وليستر سيتي سيواجه كولشيستر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع