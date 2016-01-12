في_إنجلترا – الأسبوع الـ20 – جولة الأهداف القاتلة.. أرسنال يغرد وليفربول ' رايح جاي '

شهدت الجولة 20 من الدوري الإنجليزي العديد من الأهداف القاتلة والحاسمة التي غيرت الكثير من مواقف الفرق في جدول الترتيب فظل واتفورد متقدما في النتيجة على مانشستر سيتي بهدف دون رد، لكن قلب يايا توريه وأجويرو النتيجة في آخر خمس دقائق من عمر المباراة إلى فوز.

ونجح وست بروميتش في هزيمة ستوك سيتي بهدفين لهدف بعد تسجيل هدفا في الوقت المحتسب بدل من الضائع، وتغلب أرسنال على نيوكاسل بهدف دون رد ليحلق في الصدارة بعدما استغل تعادل ليستر السلبي مع بورنموث.

في الوقت ذاته نجح وست هام في الفوز على ليفربول بهدفين دون رد بعدما كان تغلب عليه ذهابا بثلاثية مقابل لا شيء.

واستطاع تشيلسي الانتصار على كريستال بالاس العنيد بثلاثية دون رد ليكون ذلك أول فوز مع مدربه جوس هيدينك.

وأخيرا عاد مانشستر يونايتد لمعرفة طريق الانتصارات بعد سبع مباريات غاب فيها عن الفوز، لينتصر على سوانزي سيتي بهدفين لهدف بسبب كعب مُبهر من قائده واين روني.

كل هذا كان في أبرز أحداث الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.

سُجل خلال تلك الجولة 22 هدفا كان منهم هدفا عكسيا واحدا فقط، تم احتساب ركلة جزاء واحدة وسُجلت بنجاح أيضا.

أشهرت البطاقات الصفراء 30 مرة، وكان هناك 3 حالات طرد.

ويستعرض FilGoal.com أبرز ما حدث في كل جولة من الدوري الإنجليزي موسم 2016-2015 عقب نهاية كل أسبوع.

أفضل فريق

قدم تشيلسي مباراة جيدة أمام كريستال بالاس ونجح في تحقيق انتصارا كبيرا خارج ملعبه بثلاثية مقابل لا شيء.

وشهدت المباراة عودة دييجو كوستا مهاجم الفريق لزيارة شباك المنافسين في استمرار تحسن النتائج للفريق اللندني بعد رحيل جوزيه مورينيو.

أسوأ فريق

لم يقدم ليفربول أي شيء يذكر أمام وست هام ليسقط مجددا أمامه بهدفين دون رد.

ليفربول لم يسدد على مرمى وست هام سوى ثلاث مرات فقط ما يوضح الضعف الهجومي الكبير الذي عانى منه فريق المدرب يورجن كلوب.

وفي المقابل تلقى مرمى ليفربول ثماني تسديدات ما يؤكد أنه كان مخترقا في الدفاع بشكل

كبير.

وعلى الرغم من استحواذ ليفربول على الكرة بنسبة 65%، إلا أنه لم يقدم شيئا يشفع له تحقيق نتيجة إيجابية أمام وست هام.

مدرب الجولة

مرة أخرى أثبت سلافين بيليتش المدير الفني لوست هام قدرته على قيادة فريقه لتحقيق النتائج الإيجابية أمام الفرق الكبرى.

فبعدما هزم أرسنال، ليفربول، تشيلسي، مانشستر سيتي، وتعادل مع مانشستر يونايتد.

عاد مرة أخرى ونجح في قيادة المطارق للدق على رأس ليفربول ليحصل على ثلاث نقاط هامة للغاية ويرتقي للمركز السادس في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة بفارق أربع نقاط فقط عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

أكبر نتيجة

كانت أكبر نتيجة هي فوز تشيلسي بثلاثية مقابل لا شيء على حساب كريستال بالاس.

رقم الجولة

أصبح واين روني قائد مانشستر يونايتد هو ثاني هداف الدوري الإنجليزي عبر تاريخه منذ بداية عهد "البريميرليج" بعد تسجيله لـ188 هدفا، خلف آلان شيرار صاحب الـ260 هدفا.

معلومة الجولة

أول مرة يحقق تشيلسي الفوز خارج ملعبه بعد سبع مباريات لم يحقق فيها ذلك الأمر إذ أنه تعادل ثلاث مرات وهُزم في أربع مواجهات.

فريق الجولة

في حراسة المرمى: بيتر تشك

في الدفاع: أشلي يونج- لوران كوتشيلني- جوني إيفانز- جيمس كولينز

في الوسط: ويليان- مارك نوبل- أنتوني مارسيال

في الهجوم: دييجو كوستا- واين روني- جيرمان ديفو