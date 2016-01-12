هيئة التأديب بـ"الصحفيين": تأجيل النطق بالحكم بقضية ممدوح الولى لـ19 يناير

أعلن علاء ثابت رئيس هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الصحفيين،تأجيل جلسة نطق الهيئة بالحكم فى قضية ممدوح الولى نقيب الصحفيين الأسبق إلى 19 يناير الجارى، وذلك لمخالفته قرار المجلس بمقاطعة اللجنة التأسيسية لدستور 2012.

وأضاف "ثابت" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، ،أنه تقدم من قبل بطلب للتنحى عن رئاسته لجلسة الحكم على ممدوح الولى لمجلس النقابة السابق، إلا أن المجلس رفض.

يذكر أن هيئة التأديب بنقابة الصحفيين،كانت قدر قررت حجز الدعوى للنطق بالحكم فى قضية ممدوح الولى نقيب الصحفيين السابق لجلسة ١٥ يناير القادم.

هيئة التأديب بـ"الصحفيين" تعلن النطق بالحكم فى قضية ممدوح الولى 15 يناير