برج العقرب حظك اليوم الأربعاء 2016/1/13

برج العقرب على الصعيد المهني:

برج العقرب على الصعيد العاطفى:

برج العقرب على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب :

>أنت انسان وصولى وهذا يؤثر على علاقتك من زملاءك قد تصل إلى ما تريد ولكن ستكون سمعتك غير طيبة وهذا لن ينسى ولا يغتفر على مر الأيام.>لا تحاول أن تتناسى الحبيب أكثر من ذلك فأنت تهتم بما تريد ولكن لا تنظر إلى طلبات الحبيب الذى مل من كثرة الأهمال.>حاول أن تستمع إلى نصائح الطبيب حتى تكون صحتك فى الفترة القادمة طيبة ولا تهمل أجراء التحاليل الطبية اللازمة.>أنت إنسان محظوظ هذا العام لأنك تتلمس أخطاءك بيدك فقد يكون هناك وقت لإصلاحها بدون أن تترك خسائر.