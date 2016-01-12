برج العقرب حظك اليوم الأربعاء 2016/1/13

برج العقرب على الصعيد المهني:
>أنت انسان وصولى وهذا يؤثر على علاقتك من زملاءك قد تصل إلى ما تريد ولكن ستكون سمعتك غير طيبة وهذا لن ينسى ولا يغتفر على مر الأيام.
برج العقرب على الصعيد العاطفى:
>لا تحاول أن تتناسى الحبيب أكثر من ذلك فأنت تهتم بما تريد ولكن لا تنظر إلى طلبات الحبيب الذى مل من كثرة الأهمال.
برج العقرب على الصعيد الصحي:
>حاول أن تستمع إلى نصائح الطبيب حتى تكون صحتك فى الفترة القادمة طيبة ولا تهمل أجراء التحاليل الطبية اللازمة.
توقعات علماء الفلك لبرج العقرب :
>أنت إنسان محظوظ هذا العام لأنك تتلمس أخطاءك بيدك فقد يكون هناك وقت لإصلاحها بدون أن تترك خسائر.