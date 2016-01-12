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برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 2016/1/13

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برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 2016/1/13 برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 2016/1/13

برج الميزان على الصعيد المهني:


>أنت شخص طموح ودائما تسعى للمزيد من النجاح حاول أن تسير نحو هدفك حتى تصل إلى ما تريد فدائما طريق الأحلام مليء بالصعاب.

برج الميزان على الصعيد العاطفى:


>مللت من كثرة اعذار الحبيب لا تتردد أن تفصح له عن شعورك فهذا سيكون دافع أن يعدل من سلوكه وتكون الحياة أفضل.

برج الميزان على الصعيد الصحي:


>أنت تمر بقليل من التوتر بسبب العمل حاول أن تجد فرصة للراحة حتى تكون حالتك النفسية فى الفترة القادمة أفضل بكثير.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان :


>ستكون الأجواء ملائمة فى الفترة القادمة لتحقيق كثير من الأحلام لا تتردد ولا تتخاذل فى المضى إلى الأمام.

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مصر 365

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