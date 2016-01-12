برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 2016/1/13

برج الميزان على الصعيد المهني:
>أنت شخص طموح ودائما تسعى للمزيد من النجاح حاول أن تسير نحو هدفك حتى تصل إلى ما تريد فدائما طريق الأحلام مليء بالصعاب.
برج الميزان على الصعيد العاطفى:
>مللت من كثرة اعذار الحبيب لا تتردد أن تفصح له عن شعورك فهذا سيكون دافع أن يعدل من سلوكه وتكون الحياة أفضل.
برج الميزان على الصعيد الصحي:
>أنت تمر بقليل من التوتر بسبب العمل حاول أن تجد فرصة للراحة حتى تكون حالتك النفسية فى الفترة القادمة أفضل بكثير.
توقعات علماء الفلك لبرج الميزان :
>ستكون الأجواء ملائمة فى الفترة القادمة لتحقيق كثير من الأحلام لا تتردد ولا تتخاذل فى المضى إلى الأمام.