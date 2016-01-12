برج الأسد حظك اليوم الأربعاء 2016/1/13

برج الأسد على الصعيد المهنى:

>تعيش فى حالة من تذبذب الافكار والأداء الباهت فى العمل ، ربما الأجواء حولك غير مناسبة، لكن عليك أن تخرج من اطار الطاقة السلبية. على الصعيد العاطفى:

>تخلى عن العناد، فالمشكلات لا تحل بتشبث الآراء، حاول أن تتفهم شريك حياتك وتأخذ خطوات جادة، لتوطد العلاقة بينكما. برج الأسد على الصعيد الصحي:

>السهر الكثير يؤثر على صحتك بشكل عام ، ارجع إلى عاداتك الصحيحة فى ممارسة الرياضة والنوم مبكراً. توقعات علماء الفلك لبرج الأسد :

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الأسد ان يكون اليوم ،يوم التصادم مع المقربين منك ، عنادك سيجعلك تخسر الكثير و تضطر إلى مراجعة مواقف البعض معك، حاول أن تراجع نفسك ، واختار أسلوباً هادئ للحوار ،أنت تستطيع أن تذلل العواقب بفضل مجهوداتك الدائمة، وسعيك نحو الوصول لللأفضل، ولا تقلق بشأن الأوضاع المالية فهى فى طريقها إلى التحسن

شبكةعيونالإخبارية

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