برج الأسد حظك اليوم الأربعاء 2016/1/13

برج الأسد على الصعيد المهنى:
>تعيش فى حالة من تذبذب الافكار والأداء الباهت فى العمل ، ربما الأجواء حولك غير مناسبة، لكن عليك أن تخرج من اطار الطاقة السلبية.
على الصعيد العاطفى:
>تخلى عن العناد، فالمشكلات لا تحل بتشبث الآراء، حاول أن تتفهم شريك حياتك وتأخذ خطوات جادة، لتوطد العلاقة بينكما.
برج الأسد على الصعيد الصحي:
>السهر الكثير يؤثر على صحتك بشكل عام ، ارجع إلى عاداتك الصحيحة فى ممارسة الرياضة والنوم مبكراً.
توقعات علماء الفلك لبرج الأسد :
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الأسد ان يكون اليوم ،يوم التصادم مع المقربين منك ، عنادك سيجعلك تخسر الكثير و تضطر إلى مراجعة مواقف البعض معك، حاول أن تراجع نفسك ، واختار أسلوباً هادئ للحوار ،أنت تستطيع أن تذلل العواقب بفضل مجهوداتك الدائمة، وسعيك نحو الوصول لللأفضل، ولا تقلق بشأن الأوضاع المالية فهى فى طريقها إلى التحسن