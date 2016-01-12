برج الثور حظك اليوم الأربعاء 2016/1/13

الثور على الصعيد المهنى:

>تأخذ خطوات تساعدك على التقدم فى محيط العمل ، لكنك تحتاج إلى التركيز بشكل أفضل ، واستمع إلى نصائح المحيطين بك، لأنها ستفيدك فى الفترات المقبلة. على الصعيد العاطفى:

>تعيش أجواء رومانسية مع شريك حياتك، والهدوء يسيطر على العلاقة بينكما، لكنك تحتاج أن تصارح شريك حياتك بكل شىء ولا تخفى عليه حقائق قديمة. برج الثور على الصعيد الصحي:

>تحتاج إلى قسط من الراحة، لتعيد ترتيب أفكارك، وابتعد عن تناول المشروبات المنبهه ولا تفرط فى تناول القهوة. علماء الفلك لبرج الثور:

>توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور ان يكون اليوم يوم اكتساب الخبرات، فالخطوات الواثقة فى العمل تجعلك فى مقدمة أصحاب الخبرة ، ونصائح من اهم اكبر منك سنناً تثرى خبراتك الحياتية، اما الوضاع المالية فستشهد تحسناً طفيف، لكنه سيكون ملحوظاً لاحقاً، حاول أن تستغل هواياتك فى أوقات فراغك فانت تحب الكتابة و الاستماع إلى الموسيقى ، سيساعدك ذلك على نقاء الذهن.

شبكةعيونالإخبارية

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