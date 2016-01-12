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برج الثور حظك اليوم الأربعاء 2016/1/13

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برج الثور حظك اليوم الأربعاء 2016/1/13 برج الثور حظك اليوم الأربعاء 2016/1/13

الثور على الصعيد المهنى:


>تأخذ خطوات تساعدك على التقدم فى محيط العمل ، لكنك تحتاج إلى التركيز بشكل أفضل ، واستمع إلى نصائح المحيطين بك، لأنها ستفيدك فى الفترات المقبلة.

على الصعيد العاطفى:


>تعيش أجواء رومانسية مع شريك حياتك، والهدوء يسيطر على العلاقة بينكما، لكنك تحتاج أن تصارح شريك حياتك بكل شىء ولا تخفى عليه حقائق قديمة.

برج الثور على الصعيد الصحي:


>تحتاج إلى قسط من الراحة، لتعيد ترتيب أفكارك، وابتعد عن تناول المشروبات المنبهه ولا تفرط فى تناول القهوة.

علماء الفلك لبرج الثور:


>توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور ان يكون اليوم يوم اكتساب الخبرات، فالخطوات الواثقة فى العمل تجعلك فى مقدمة أصحاب الخبرة ، ونصائح من اهم اكبر منك سنناً تثرى خبراتك الحياتية، اما الوضاع المالية فستشهد تحسناً طفيف، لكنه سيكون ملحوظاً لاحقاً، حاول أن تستغل هواياتك فى أوقات فراغك فانت تحب الكتابة و الاستماع إلى الموسيقى ، سيساعدك ذلك على نقاء الذهن.

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مصر 365

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