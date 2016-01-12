برج الجدى حظك اليوم الأربعاء 13/1/2016



>الجدى على الصعيد المهني:

>ربما هو يومك الأجمل هذا الأسبوع ، فالأجواء حولك مناسبة لتستعد ريادتك فى العمل وتثبت ان افكارك لها اهمية خاصة، حاول أن تعطى لنفسك قدرها الصحيح على الصعيد العاطفى:

>حب قديم يطارد قلبك بشدة، وذكرياتك تأخذ جزء كبير من تفكيرك، لا تترك نفسك تدخل فى دائرة الذكريات كثيراً حتى لا يؤثر ذلك على حياتك العاطفية. برج الجدى على الصعيد الصحي:

>استثمر أوقات فراغك فى ممارسة الرياضة فربما لا تتيح لك الأيام المقبلة هذه الفرصة مرة آخرى. توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>يتوقع علماء الفلك لبرج الجدى اليوم ،اليوم سيكشف لك مميزات لم تكن تعرفها فى نفسك، فأنت دائماً تشعر بتذبذب ثقتك فى نفسك، لكن حاول أن تعطى نفسك الثقة أكثر من ذلك ن وسيكتشف من حولك معدنك الأصيل ويظهر وفائك فى عدد من المواقف،أنت حساس جداً فحاول ألا تعطى لذكرياتك الفرصة لتعكر صفو يومك، استمتع بتقدمك فى العمل، واترك لطموحك العنان فانت تستحق.

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شبكةعيونالإخبارية

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