برج الجوزاء حظك ليوم الأربعاء 13/1/2016

برج الجوزاء على الصعيد المهنى

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى

على الصعيد الصحى

>الأوضاع تسير بشكل جيد إلى حد كبير، فحاول أن تهتم أكثر بالتفاصيل التى قد تفسد علاقتك برئيسك فى العمل، وكذلك الزملاء حتى لاتندم على ذلك فيما بعد، كن على قدر المسئولية.>علاقتك بالحبيب سيئة، كن أكثر هدوءاً وأنت تتعامل معه ولا تدفعه إلى اتخاذ خطوات تصعيدية، اهتم بعلاقتكما أكثر من ذلك، لأنه جدير بذلك، كما أنه يهتم بك فحاول أن تكون أنت كذلك.>اهتم بصحتك أكثر من ذلك، خصوصاً أن فى فصل الشتاء قد تتعرض لكثير من الأزمات الصحية، ومن الأفضل أن تهتم بك قدر الإمكان، واستشر طبيبك فى كل صغيرة وكبيرة.