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برج الجوزاء حظك ليوم الأربعاء 13/1/2016

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برج الجوزاء حظك ليوم الأربعاء 13/1/2016 برج الجوزاء حظك ليوم الأربعاء 13/1/2016

على الصعيد المهنى


>الأوضاع تسير بشكل جيد إلى حد كبير، فحاول أن تهتم أكثر بالتفاصيل التى قد تفسد علاقتك برئيسك فى العمل، وكذلك الزملاء حتى لاتندم على ذلك فيما بعد، كن على قدر المسئولية.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى


>علاقتك بالحبيب سيئة، كن أكثر هدوءاً وأنت تتعامل معه ولا تدفعه إلى اتخاذ خطوات تصعيدية، اهتم بعلاقتكما أكثر من ذلك، لأنه جدير بذلك، كما أنه يهتم بك فحاول أن تكون أنت كذلك.

على الصعيد الصحى


>اهتم بصحتك أكثر من ذلك، خصوصاً أن فى فصل الشتاء قد تتعرض لكثير من الأزمات الصحية، ومن الأفضل أن تهتم بك قدر الإمكان، واستشر طبيبك فى كل صغيرة وكبيرة.

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مصر 365

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