برج الحمل حظك اليوم الأربعاء 13/1/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:

>الحظ فى جانبك هذه الأيام ولكنك رغم ذلك تواجه بعض الأزمات، قد تكون تحت رقابة قاسية من قبل الآخرين ولكنك عموما تعمل وتتقدم نحو حلمك وهذا أهم شيء حافظ على حلمك على قيد الحياة. على الصعيد العاطفى:

>هناك طاقة جديدة فى حياتك العاطفية تشعر بأنك تريد أن تخوض تجارب جديدة وحريص على أن تقطع صلاتك السابقة بالماضى وأن تسدل الستار على كل شيء مضى. برج الحمل على الصعيد الصحي:

>تشعر ببعض المتاعب الصحية مع الجهاز الهضمى بعد تناول الغداء اليوم تجنب الطعام الثقيل واشرب الكثير من الماء من أجل تطهير معدتك وتناول الوجبات الطازجة من المنزل بدلا من أن تأكل من الخارج وسيعود كل شيء إلى مساره الصحيح فى وقت قريب. توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>شخص غريب سيكون له تأثير إيجابى جدًا على حياتك اليوم، وسيحمل لك مفاجأة جديدة ستكون فى صالحك.. استكشاف الأشياء الجديدة اليوم سيكون ممتع بالنسبة لك وخاصة التى تتعلق باستكشاف ثقافات مختلفة.

شبكةعيونالإخبارية

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