برج الحوت حظك اليوم الأربعاء 13/1/2016

برج الحوت على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الحوت على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>تأكد من أنك تعمل بكل ما أوتيت من قوة وأنك ترتقى إلى مستوى التوقعات والمسؤوليات التى تتوالها خاصة فيما يتعلق بوظيفتك الحالية وكذلك الأهداف العامة الخاصة بك على مدى الحياة المهنية.>على الرغم من أنك تعتقد أن الأزمة الكبرى فى علاقة الحب الخاصة بك فى طريقها إلى الزوال، قد تكتشف أن بعض بقايا التوتر لا تزال قائمة بينك وبين شريكك اليوم، والحل هو أن تتحلى بالحكمة وأن تجرى معه محادثة صادقة.>اليوم صحتك قد تتعثر قليلاً فقط توخى الحذر بشأن ما تأكله وحاول تجنب الأطعمة الدهنية والغنية بالتوابل وحافظ على طاقتك قدر الإمكان.>تلتقى أشخاص جدد اليوم وتشعر وكأنك تخوض مغامرة جديدة فى كل مرة تتحدث فيها مع شخص جديد وتتعرف عليه، استمع إلى ما يقولون وكيف يتحدثون وكيف يتفاعل الناس مع الآخرين.