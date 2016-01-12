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برج الحوت حظك اليوم الأربعاء 13/1/2016

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برج الحوت حظك اليوم الأربعاء 13/1/2016 برج الحوت حظك اليوم الأربعاء 13/1/2016

على الصعيد المهني:


>تأكد من أنك تعمل بكل ما أوتيت من قوة وأنك ترتقى إلى مستوى التوقعات والمسؤوليات التى تتوالها خاصة فيما يتعلق بوظيفتك الحالية وكذلك الأهداف العامة الخاصة بك على مدى الحياة المهنية.

على الصعيد العاطفى:


>على الرغم من أنك تعتقد أن الأزمة الكبرى فى علاقة الحب الخاصة بك فى طريقها إلى الزوال، قد تكتشف أن بعض بقايا التوتر لا تزال قائمة بينك وبين شريكك اليوم، والحل هو أن تتحلى بالحكمة وأن تجرى معه محادثة صادقة.

برج الحوت على الصعيد الصحي:


>اليوم صحتك قد تتعثر قليلاً فقط توخى الحذر بشأن ما تأكله وحاول تجنب الأطعمة الدهنية والغنية بالتوابل وحافظ على طاقتك قدر الإمكان.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:


>تلتقى أشخاص جدد اليوم وتشعر وكأنك تخوض مغامرة جديدة فى كل مرة تتحدث فيها مع شخص جديد وتتعرف عليه، استمع إلى ما يقولون وكيف يتحدثون وكيف يتفاعل الناس مع الآخرين.

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مصر 365

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