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حظك اليوم برج السرطان ليوم الأربعاء 13/1/2016

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حظك اليوم برج السرطان ليوم الأربعاء 13/1/2016 حظك اليوم برج السرطان ليوم الأربعاء 13/1/2016

على الصعيد المهنى:


>أوضاعك تتحسن فى الفترة المقبلة خصوصاً أنك قدمت الكثير والكثير من التضحيات والتنازلات على كافة الأصعدة، فحاول أن تكون على قدر المسئولية، ولا تدع العصبية تسيطر عليك وتفقدك مكانك الذى وصلت إليه فى الفترة الماضية.

برج السرطان على الصعيد العاطفى:


>حاول أن تحسن علاقتك به، وكن أكثر اهتماماً بكافة التفاصيل الخاصة به، لأن الاهمال سيعرض علاقتكما للخطر، فمن الأفضل أن تستمع إلى النصيحة وتتعامل معه بحذر وهدوء أكثر من أى وقتاً مضى.

على الصعيد الصحى:


>اهتم بصحتك نصيحة يجب أن تكون أمام عينك طيلة الوقت، فمن الأفضل أن تكون على قدر المسئولية، ولا تدع الظروف المحاوطة لك تجبرك على عدم الاهتمام بأدق التفاصيل، لأن الاهمال سيعرض حياتك فى المستقبل إلى خطر لن تتوقعه.

توقعات الأبراج لك فى الأيام المقبلة:


>الأوضاع فى طريقها إلى التحسن، وتحديداً الوضع المادى الذى كان تدهوراً كثيراً، فكن على استعداد لتتقبل كافة التغيرات التى ستحدث فى الفترة المقبلة، ودع الأمور تسير بشكل تلقائى.

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مصر 365

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