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برج القوس حظك اليوم الأربعاء 2016/1/13

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برج القوس حظك اليوم الأربعاء 2016/1/13 برج القوس حظك اليوم الأربعاء 2016/1/13

برج القوس على الصعيد المهنى:


>المشاريع العالقة فى مجال عملك قد تبدأ فى التقدم مرة أخرى وستشعر خلال هذه الفترة بالانجاز والانضباط وهذا سيساعدك على الانتهاء من كل المهام المؤجلة عليك.

على الصعيد العاطفى:


>رغم انك تشعر طوال الوقت بأنك بحاجة لإظهار جانبك غير التقليدى لشريكك، ستشعر بأن التشدد اليوم يسيطر على تفكيرك تجاهه وتشعر بميل شديد بأن تتصرف بطريقة تقليدية وفقًا للقواعد والأصول.

برج القوس على الصعيد الصحي:


>اليوم تتخلص من العادات السيئة وغير الصحية فى حياتك وإذا كنت تدخن من المحتمل أن تقلع عن التدخين اليوم وتركز على الأكل الصحى وتحاول الحصول على نمط حياة أفضل .

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:


>بفضل إنجازاتك الأخيرة يجب أن تشعر بأنك أكثر ثقة مما أنت عليه الآن. اليوم ستحصل على فرصة كبيرة لكسب المزيد من السلطة والسيطرة على حياتك، فاستمتع بمذاق الاستقلال وعامل نفسك مثل الملوك.

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مصر 365

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