حظك اليوم توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 2016/1/13

برج الدلو حظك اليوم الأربعاء 2016/1/13

برج الدلو على الصعيد المهني:





>تغامر حتى تنال ما تريد وهذا مايميز عملك عن الأخرين حيث يشعر الجميع أن لك روح مقاتلة حتى تنال ماتريد.

برج الدلو على الصعيد العاطفى:



>من حظك أنك قابلت هذا الشريك الذى يعمل قصارى جهده حتى يسعدك، حاول أن تبادله الحب لتسعد بحياة هادئة.

برج الدلو على الصعيد الصحي:





>لديك الوقت الكافى لممارسة الرياضة التى ستلقى بظلالها الإيجابية على حياتك الصحية وتجعلك تشعر بسعادة كبيرة.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:



>أنت انسان مخلص وتعلمت من أخطاءك حاول أن تكون مختلف فى الفترة القادمة حتى لا تتعرض للحوادث السابقة وتسير الأمور فى نصابها الجيد

برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 2016/1/13

برج العذراء على الصعيد المهنى



>على الرغم من أن الأوضاع كانت سيئة فى الفترة الماضية، إلا أنك حاولت قدر الإمكان أهن تتغلب على كافة الأزمات التى تعرضت لها، واستطعت أن تحقق ما تريد، فمن الأفضل أن تستمر فى ذلك، حتى تتجاوز كل هذا.

برج العذراء على الصعيد العاطفى





>الأوضاع جيدة إلى حداً كبير، ولكن عليك أن تعيد صياغة علاقتك به، حتى تتجاوز كل الأزمات، فضلاً عن أن الحبيب فى هذه الفترة يحتاج إلى دعمك فلا تخذله.

برج العذراء على الصعيد الصحى

>حياتك الصحية جيدة، ولكن هذا ليس معناه أن تهملها، فحاول أن تهتم بوضعك الصحى أكثر من ذلك، وحاول أن تتواصل مع طبيبك.

توقعات علماء الأبراج لك فى الفترة المقبلة





>يتوقع لك علماء الأبراج وقت ممتع خلال الفترة المقبلة على مستوى العمل، وكذلك على مستوى علاقتك بالحبيب، حاول فقط أن تستغل كل الفرص المتاحة لك الآن.

برج العقرب حظك اليوم الأربعاء 2016/1/13

برج العقرب على الصعيد المهني:





>أنت انسان وصولى وهذا يؤثر على علاقتك من زملاءك قد تصل إلى ما تريد ولكن ستكون سمعتك غير طيبة وهذا لن ينسى ولا يغتفر على مر الأيام.

برج العقرب على الصعيد العاطفى:



>لا تحاول أن تتناسى الحبيب أكثر من ذلك فأنت تهتم بما تريد ولكن لا تنظر إلى طلبات الحبيب الذى مل من كثرة الأهمال.

برج العقرب على الصعيد الصحي:





>حاول أن تستمع إلى نصائح الطبيب حتى تكون صحتك فى الفترة القادمة طيبة ولا تهمل أجراء التحاليل الطبية اللازمة.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب :



>أنت إنسان محظوظ هذا العام لأنك تتلمس أخطاءك بيدك فقد يكون هناك وقت لإصلاحها بدون أن تترك خسائر.

برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 2016/1/13

برج الميزان على الصعيد المهني:



>أنت شخص طموح ودائما تسعى للمزيد من النجاح حاول أن تسير نحو هدفك حتى تصل إلى ما تريد فدائما طريق الأحلام مليء بالصعاب.

برج الميزان على الصعيد العاطفى:





>مللت من كثرة اعذار الحبيب لا تتردد أن تفصح له عن شعورك فهذا سيكون دافع أن يعدل من سلوكه وتكون الحياة أفضل.

برج الميزان على الصعيد الصحي:



>أنت تمر بقليل من التوتر بسبب العمل حاول أن تجد فرصة للراحة حتى تكون حالتك النفسية فى الفترة القادمة أفضل بكثير.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان :





>ستكون الأجواء ملائمة فى الفترة القادمة لتحقيق كثير من الأحلام لا تتردد ولا تتخاذل فى المضى إلى الأمام.

برج الأسد حظك اليوم الأربعاء 13/1/2016

برج الأسد على الصعيد المهنى:





>تعيش فى حالة من تذبذب الافكار والأداء الباهت فى العمل ، ربما الأجواء حولك غير مناسبة، لكن عليك أن تخرج من اطار الطاقة السلبية.

على الصعيد العاطفى:



>تخلى عن العناد، فالمشكلات لا تحل بتشبث الآراء، حاول أن تتفهم شريك حياتك وتأخذ خطوات جادة، لتوطد العلاقة بينكما.

برج الأسد على الصعيد الصحي:





>السهر الكثير يؤثر على صحتك بشكل عام ، ارجع إلى عاداتك الصحيحة فى ممارسة الرياضة والنوم مبكراً.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد :



>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الأسد ان يكون اليوم ،يوم التصادم مع المقربين منك ، عنادك سيجعلك تخسر الكثير و تضطر إلى مراجعة مواقف البعض معك، حاول أن تراجع نفسك ، واختار أسلوباً هادئ للحوار ،أنت تستطيع أن تذلل العواقب بفضل مجهوداتك الدائمة، وسعيك نحو الوصول لللأفضل، ولا تقلق بشأن الأوضاع المالية فهى فى طريقها إلى التحسن

برج الثور حظك اليوم الأربعاء 13/1/2016

الثور على الصعيد المهنى:



>تأخذ خطوات تساعدك على التقدم فى محيط العمل ، لكنك تحتاج إلى التركيز بشكل أفضل ، واستمع إلى نصائح المحيطين بك، لأنها ستفيدك فى الفترات المقبلة.

على الصعيد العاطفى:





>تعيش أجواء رومانسية مع شريك حياتك، والهدوء يسيطر على العلاقة بينكما، لكنك تحتاج أن تصارح شريك حياتك بكل شىء ولا تخفى عليه حقائق قديمة.

برج الثور على الصعيد الصحي:



>تحتاج إلى قسط من الراحة، لتعيد ترتيب أفكارك، وابتعد عن تناول المشروبات المنبهه ولا تفرط فى تناول القهوة.

علماء الفلك لبرج الثور:





>توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور ان يكون اليوم يوم اكتساب الخبرات، فالخطوات الواثقة فى العمل تجعلك فى مقدمة أصحاب الخبرة ، ونصائح من اهم اكبر منك سنناً تثرى خبراتك الحياتية، اما الوضاع المالية فستشهد تحسناً طفيف، لكنه سيكون ملحوظاً لاحقاً، حاول أن تستغل هواياتك فى أوقات فراغك فانت تحب الكتابة و الاستماع إلى الموسيقى ، سيساعدك ذلك على نقاء الذهن.

برج الجدى حظك اليوم الأربعاء 13/1/2016

الجدى على الصعيد المهني:





>ربما هو يومك الأجمل هذا الأسبوع ، فالأجواء حولك مناسبة لتستعد ريادتك فى العمل وتثبت ان افكارك لها اهمية خاصة، حاول أن تعطى لنفسك قدرها الصحيح

على الصعيد العاطفى:



>حب قديم يطارد قلبك بشدة، وذكرياتك تأخذ جزء كبير من تفكيرك، لا تترك نفسك تدخل فى دائرة الذكريات كثيراً حتى لا يؤثر ذلك على حياتك العاطفية.

برج الجدى على الصعيد الصحي:





>استثمر أوقات فراغك فى ممارسة الرياضة فربما لا تتيح لك الأيام المقبلة هذه الفرصة مرة آخرى.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:



>يتوقع علماء الفلك لبرج الجدى اليوم ،اليوم سيكشف لك مميزات لم تكن تعرفها فى نفسك، فأنت دائماً تشعر بتذبذب ثقتك فى نفسك، لكن حاول أن تعطى نفسك الثقة أكثر من ذلك ن وسيكتشف من حولك معدنك الأصيل ويظهر وفائك فى عدد من المواقف،أنت حساس جداً فحاول ألا تعطى لذكرياتك الفرصة لتعكر صفو يومك، استمتع بتقدمك فى العمل، واترك لطموحك العنان فانت تستحق.

برج الجوزاء حظك ليوم الأربعاء 13/1/2016

برج الجوزاء على الصعيد المهنى



>الأوضاع تسير بشكل جيد إلى حد كبير، فحاول أن تهتم أكثر بالتفاصيل التى قد تفسد علاقتك برئيسك فى العمل، وكذلك الزملاء حتى لاتندم على ذلك فيما بعد، كن على قدر المسئولية.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى





>علاقتك بالحبيب سيئة، كن أكثر هدوءاً وأنت تتعامل معه ولا تدفعه إلى اتخاذ خطوات تصعيدية، اهتم بعلاقتكما أكثر من ذلك، لأنه جدير بذلك، كما أنه يهتم بك فحاول أن تكون أنت كذلك.

على الصعيد الصحى



>اهتم بصحتك أكثر من ذلك، خصوصاً أن فى فصل الشتاء قد تتعرض لكثير من الأزمات الصحية، ومن الأفضل أن تهتم بك قدر الإمكان، واستشر طبيبك فى كل صغيرة وكبيرة.

برج الحمل حظك اليوم الأربعاء 13/1/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:



>الحظ فى جانبك هذه الأيام ولكنك رغم ذلك تواجه بعض الأزمات، قد تكون تحت رقابة قاسية من قبل الآخرين ولكنك عموما تعمل وتتقدم نحو حلمك وهذا أهم شيء حافظ على حلمك على قيد الحياة.

على الصعيد العاطفى:





>هناك طاقة جديدة فى حياتك العاطفية تشعر بأنك تريد أن تخوض تجارب جديدة وحريص على أن تقطع صلاتك السابقة بالماضى وأن تسدل الستار على كل شيء مضى.

برج الحمل على الصعيد الصحي:



>تشعر ببعض المتاعب الصحية مع الجهاز الهضمى بعد تناول الغداء اليوم تجنب الطعام الثقيل واشرب الكثير من الماء من أجل تطهير معدتك وتناول الوجبات الطازجة من المنزل بدلا من أن تأكل من الخارج وسيعود كل شيء إلى مساره الصحيح فى وقت قريب.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:





>شخص غريب سيكون له تأثير إيجابى جدًا على حياتك اليوم، وسيحمل لك مفاجأة جديدة ستكون فى صالحك.. استكشاف الأشياء الجديدة اليوم سيكون ممتع بالنسبة لك وخاصة التى تتعلق باستكشاف ثقافات مختلفة.

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>برج الحوت حظك اليوم الأربعاء 13/1/2016

برج الحوت على الصعيد المهني:



>تأكد من أنك تعمل بكل ما أوتيت من قوة وأنك ترتقى إلى مستوى التوقعات والمسؤوليات التى تتوالها خاصة فيما يتعلق بوظيفتك الحالية وكذلك الأهداف العامة الخاصة بك على مدى الحياة المهنية.

على الصعيد العاطفى:





>على الرغم من أنك تعتقد أن الأزمة الكبرى فى علاقة الحب الخاصة بك فى طريقها إلى الزوال، قد تكتشف أن بعض بقايا التوتر لا تزال قائمة بينك وبين شريكك اليوم، والحل هو أن تتحلى بالحكمة وأن تجرى معه محادثة صادقة.

برج الحوت على الصعيد الصحي:



>اليوم صحتك قد تتعثر قليلاً فقط توخى الحذر بشأن ما تأكله وحاول تجنب الأطعمة الدهنية والغنية بالتوابل وحافظ على طاقتك قدر الإمكان.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:





>تلتقى أشخاص جدد اليوم وتشعر وكأنك تخوض مغامرة جديدة فى كل مرة تتحدث فيها مع شخص جديد وتتعرف عليه، استمع إلى ما يقولون وكيف يتحدثون وكيف يتفاعل الناس مع الآخرين.

حظك اليوم برج السرطان ليوم الأربعاء 13/1/2016

برج السرطان على الصعيد المهنى:





>أوضاعك تتحسن فى الفترة المقبلة خصوصاً أنك قدمت الكثير والكثير من التضحيات والتنازلات على كافة الأصعدة، فحاول أن تكون على قدر المسئولية، ولا تدع العصبية تسيطر عليك وتفقدك مكانك الذى وصلت إليه فى الفترة الماضية.

برج السرطان على الصعيد العاطفى:



>حاول أن تحسن علاقتك به، وكن أكثر اهتماماً بكافة التفاصيل الخاصة به، لأن الاهمال سيعرض علاقتكما للخطر، فمن الأفضل أن تستمع إلى النصيحة وتتعامل معه بحذر وهدوء أكثر من أى وقتاً مضى.

على الصعيد الصحى:



>اهتم بصحتك نصيحة يجب أن تكون أمام عينك طيلة الوقت، فمن الأفضل أن تكون على قدر المسئولية، ولا تدع الظروف المحاوطة لك تجبرك على عدم الاهتمام بأدق التفاصيل، لأن الاهمال سيعرض حياتك فى المستقبل إلى خطر لن تتوقعه.

توقعات الأبراج لك فى الأيام المقبلة:



>الأوضاع فى طريقها إلى التحسن، وتحديداً الوضع المادى الذى كان تدهوراً كثيراً، فكن على استعداد لتتقبل كافة التغيرات التى ستحدث فى الفترة المقبلة، ودع الأمور تسير بشكل تلقائى.

برج القوس حظك اليوم الأربعاء 13/1/2016

برج القوس على الصعيد المهنى:



>المشاريع العالقة فى مجال عملك قد تبدأ فى التقدم مرة أخرى وستشعر خلال هذه الفترة بالانجاز والانضباط وهذا سيساعدك على الانتهاء من كل المهام المؤجلة عليك.

على الصعيد العاطفى:





>رغم انك تشعر طوال الوقت بأنك بحاجة لإظهار جانبك غير التقليدى لشريكك، ستشعر بأن التشدد اليوم يسيطر على تفكيرك تجاهه وتشعر بميل شديد بأن تتصرف بطريقة تقليدية وفقًا للقواعد والأصول.

برج القوس على الصعيد الصحي:



>اليوم تتخلص من العادات السيئة وغير الصحية فى حياتك وإذا كنت تدخن من المحتمل أن تقلع عن التدخين اليوم وتركز على الأكل الصحى وتحاول الحصول على نمط حياة أفضل .

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:



>بفضل إنجازاتك الأخيرة يجب أن تشعر بأنك أكثر ثقة مما أنت عليه الآن. اليوم ستحصل على فرصة كبيرة لكسب المزيد من السلطة والسيطرة على حياتك، فاستمتع بمذاق الاستقلال وعامل نفسك مثل الملوك.

شبكةعيونالإخبارية

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