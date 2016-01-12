رئيس حكومة الوفاق الليبية يختتم زيارته لتركيا

>اختتم رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج زيارة إلى تركيا استغرقت يومًا واحدًا يوم الاثنين بحث خلالها مع المسئولين الأتراك العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأفاد المكتب الإعلامى لرئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى فى بيان عقب انتهاء الزيارة، بأن السراج التقى خلال الزيارة برئيس وزراء تركيا داود أوغلو ووزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين "بما يحقق تطلعات الشعبين فى الأمن والاستقرار وتبادل المنافع فى ظل احترام كل منهما لخصوصية الآخر وبعيدًا عن التدخل فى الشئون الداخلية لكل منهما".

وقال المستشار الصحفى لرئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى فتحى بن عيسى، إن زيارة السراج إلى تركيا جاءت بدعوة من الرئاسة التركية "لبحث العلاقات الثنائية بما يحقق تطلعات الشعبين فى الاستقرار والاحترام المتبادل لخصوصية كل منهما".

كانت تركيا قد أكدت فى وقت سابق من أمس الاثنين خلال زيارة السراج لأنقرة وقوفها بكل امكانياتها الى جانب ليبيا ودعمها لأى خطوة تؤدى إلى استقرار ووحدة أراضى ليبيا.

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