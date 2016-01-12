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تقليل الدهون والتخلص من السمنة.. أهم طرق الحفاظ على العظام وتجنب الهشاشة

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تقليل الدهون والتخلص من السمنة.. أهم طرق الحفاظ على العظام وتجنب الهشاشة تقليل الدهون والتخلص من السمنة.. أهم طرق الحفاظ على العظام وتجنب الهشاشة
ضعف وهشاشة العظام مرض يهدد الكبار والشباب، وعليك اتباع بعض النصائح والممارسات اليومية السليمة والصحية، التى تجنبك ترقق العظام وسهولة تكسره وهشاشته.

الدكتور أسامة سعيد، أخصائى العظام، أوضح أن الوقاية من ضعف العظام تبدأ بالاهتمام بالنظام الحركى، بمعنى أن ممارسة التمرينات الرياضية الخفيفة اليومية المنتظمة، تقوى العظام وتساعد على زيادة تحملها، وكذلك التخلص من الوزن الزائد، فكل كيلو زائد عن الكتلة المثالية، التى تتناسب مع طول الجسم، يسبب ضغطا على العظام ويقلل من عمرها، لذا فاتباع ريجيم صحى مفيد للغاية.

وقال الدكتور أسامة أن الأهم فى الوقاية من الهشاشة وضعف العظام، هو التركيز على التعرض لأشعة الشمس بشكل منتظم للحصول على فيتامين د المقوى للعظام، والمعزز لها والذى يمنع تكسرها، مشيرا إلى أهمية أداء الحركات السليمة والصحة، من وقوف وجلوس ونوم، وحركة مفاجئة، فيفضل عدم الوقوف فترات طويلة، والمشى والجرى نصف ساعة يوميا بانتظام، والبعد عن الجلوس متهدل الأكتاف.

وللنظام الغذائى دور مهم فالتركيز على تناول الطعام الذى يحوى الفيتامينات والعناصر التى تقوى العظام فى غاية الأهمية، مع البعد عن والطعام الدسم الذى يرفع الوزن بشكل خطير، مع التركيز على الأطعمة والمشروبات الصحية، كالألبان ومنتجاتها والأسماك المشوية والمسلوقة.

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مصر 365

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