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ضبط 16 ألف علبة سجائر و"معسل" يحتمل أن تكون مسرطنة بسوهاج

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ضبط 16 ألف علبة سجائر و"معسل" يحتمل أن تكون مسرطنة بسوهاج ضبط 16 ألف علبة سجائر و"معسل" يحتمل أن تكون مسرطنة بسوهاج
شنت إدارة مباحث بمديرية أمن سوهاج، برئاسة العقيد محمد نصحى مدير الإدارة حملة مكبرة، أسفرت الحملة عن ضبط "14" قضية تموينية من بينها ‏ضبط "م . أ 36 سنة" صاحب محل أدخنة وبقالة ويقيم دائرة مركز طما لحيازته ‏أدخنة مغشوشة ومجهولة المصدر ومن المحتمل أن تكون مسرطنة مما يؤدى للإصابة ‏بأخطر الأمراض، وتم ضبط "14000علبة سجائر، و2000 باكو معسل ‏مختلف الأنواع ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال إدارة مباحث التموين.

وقال العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية بسوهاج، إنه تم ضبط 5 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و5 قضايا عدم حمل شهادة صحية ، قضية عدم الالتزام بمواعيد تشغيل المخبز، وقضية عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش، وقضية غلق محل التموين أثناء مواعيد العمل الرسمية.

تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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مصر 365

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