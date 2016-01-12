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بالفيديو.. لحظة استخراج "الحماية المدنية" جثث ومصابى عقار الشرقية المنهار

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بالفيديو.. لحظة استخراج "الحماية المدنية" جثث ومصابى عقار الشرقية المنهار بالفيديو.. لحظة استخراج "الحماية المدنية" جثث ومصابى عقار الشرقية المنهار
ينشر "اليوم السابع" لحظة محاولة رجال "الحماية المدنية" انتشال الجثث والمصابين من تحت انقاض العقار المنهار بمدينة منيا القمح بالشرقية، مساء أمس الاثنين، والمكون من 6 طوابق، راح ضحيته 3 ضحايا "رحمة أحمد محمد عبد المجيد" 17 عاما - طالبة - وشقيقتها هاجر 8 سنوات، وطفل 10 سنوات، لقوا حتفهم تحت الأنقاض، فيما أصيب 5 آخرون.
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>كان اللواء حسن سيف، مساعد الوزير مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، بانهيار منزل وبه مواطنون أمام المدرسة الثانوية الزراعية بمدينة منيا القمح، وتم إخطار الإسعاف والحماية المدنية.

اليوم السابع -1 -2016

من جانبه قرر المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، تشكيل فريق من أعضاء نيابة منيا القمح، مكون من 5 من أعضاء، برئاسة أحمد البوشى مدير النيابة، للانتقال إلى موقع العقار المنهار لسماع أقوال المصابين.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016


>بالفيديو.. إنقاذ طفلة من تحت أنقاض عقار منيا القمح المنكوب بالشرقية

ارتفاع حصيلة وفيات انهيار عقار الشرقية لثلاثة أشخاص

الصحة: حالة وفاة و4 مصابين فى انهيار عقار بالشرقية

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مصر 365

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