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بالفيديو - 5 ليو - ميسي ملك العالم في 2015

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بالفيديو - 5 ليو - ميسي ملك العالم في 2015 بالفيديو - 5 ليو - ميسي ملك العالم في 2015

"مييييسي ميييييسي مييييسي".. هكذا هتفت وتهتف وستواصل جماهير برشلونة هتافها إلى لاعبها الأفضل ليونيل ميسي. الساحر ليو أفضل لاعب في العالم عن عام 2015.

ساحر برشلونة ميسي صاحب الـ28 عاما يفوز بالجائزة الخامسة في تاريخه ( الرابعة بالمسمى الجديد للبطولة، والخامسة كمجمل تتويجات الساحر).

وكسر ميسي سيطرة كريستيانو رونالدو في أخر عاميين. ليتفوق على نجم البرتغالي وكذلك الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا.

واحتل ميسي المركز الأول، ثم تلاه كريستيانو رونالدو بناء على نتائج التصويت.. وحل نيمار ثالثا.

وحصد ميسي على إجمالي 41.33% من الأصوات، مقابل 27.76% لرونالدو.

أما نيمار فحصل على 7.86%

2009 بداية تتويج ميسي بلقب أفضل لاعب في العالم. ثم سيطرة 3 سنوات متتالية 2010 و2011 و2012 قبل أن يترك الجائزة لرونالدو لعاميين.

ثم يعود من جديد.

 

عام ميسي

سجل 6 أهداف في 4 نهائيات. فهل يوجد أفضل من ذلك؟

ميسي سجل في نهائي كأس الملك والسوبر الأوروبي والسوبر الإسباني وأخيرا مونديال الأندية.

وبشكل عام، فميسي الحاسم سجل 24 هدفا في 28 مباراة نهائية لبرشلونة.

هو ليس هداف الدوري الإسباني ولكنه قاد برشلونة للفوز بـ5 ألقاب خلال الموسم المنصرم.

43 هدفا في 38 مباراة في الدوري الإسباني وصنع 21، وفي دوري الأبطال خلال 13 مباراة سجل 10 أهداف وصنع 6 وفي كأس الملك خلال 6 مباريات سجل 5 أهداف وصنع 4.

وتوج ميسي بالكرة الفضية بكأس العالم للأندية عام 2015 وهو نفس إنجاز رونالدو في عام 2014 حينما فاز البرتغالي بسباق الكرة الذهبية.

برشلونة صعد على منصبة التتويج 5 مرات. بطلا للدوري الإسباني، ملكا لدوري أبطال أوروبا، متوجا بكأس ملك إسبانيا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

 

وخسر الفريق فقط لقب كأس السوبر الإسباني لحساب أتليتك بلباو.

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طالع أيضا - تقرير في الجول - 13% حرمت ميسي من كتابة التاريخ رغم التتويج بأفضل لاعب بالعالم

فريق العام في 2015.. أكثر من مفاجأة

أفضل مدرب في العالم لـ2015.. إنريكي بطلا على حساب صاحب إنجاز تشيلي

فيديو - وينديل ليرا يتفوق على ميسي ورائعة روما ويتوج بـ"الهدف الأجمل" باكيا

شاهد فيديو لحظة تسلم ميسي للجائزة

شاهد حديث ميسي عن رونالدو بعد الفوز بالجائزة

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فيديو اليوم السابع

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