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برلمان العراق يطالب أجهزة الأمن بعمليات استباقية ضد خلايا داعش النائمة

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برلمان العراق يطالب أجهزة الأمن بعمليات استباقية ضد خلايا داعش النائمة برلمان العراق يطالب أجهزة الأمن بعمليات استباقية ضد خلايا داعش النائمة

>أدان نائب رئيس مجلس النواب العراقى آرام شيخ محـمد، العمليات الإرهابية والاعتداءات التى استهدفت، أمس الاثنين، المدنيين الأبرياء فى منطقتى "بغداد الجديدة" بالعاصمة العراقية وقضاء المقدادية فى محافظة ديالى شمال العراق.

ودعا شيخ محمد، فى تصريح صحفى مساء الاثنين، القوات الأمنية إلى اتخاذ تدابير احترازية وإجراءات مشددة للحد من وقوع هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها أينما كانوا وتقـديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.

وقال: إنه فى الوقت الذى نستنكر فيه العمليات الإرهابية التى وقعـت اليوم بأشد العبارات، نطالب الأجهزة الأمنية والجهات المعنية بمضاعفة الجهد الاستخبارى وتنفيذ عمليات استباقية ضد الشبكات الإرهابية والخلايا النائمة لتنظيم (داعش) الإرهابى ، والكشف عن الحواضن وتقديم الجناة إلى العدالة للقصاص منهم فى أقرب وقت ممكن.

وكان الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية العميد سعد معن، قال إن 34 قتيلاً سقطوا فى انفجارى "بغداد الجديدة" والمقدادية فى ديالي، اليوم، مشيرًا إلى أن ضحايا هجوم "بغداد الجديدة" بلغ 15 قتيلاً و11 مصابًا، والمقدادية بلغ 19 قتيلاً و20 جريحًا.
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