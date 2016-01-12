"الحق فى الدواء": 32 مليار جنيه حجم مبيعات السوق المصرى حتى ديسمبر الماضى

أكد المركز المصرى للحق فى الدواء، أن شركة ims العالمية للإحصاء أظهرت وجود تقدم كبير لمبيعات سوق الدواء فى مصر ، واستثمارات قوية ظهرت واتجاه لمجموعات اقتصادية عربية للاستحواذ على بعض الشركات، مشيرا إلى سيطرة الشركات الأجنبية على أكثر من 61 % من السوق الذى وصلت مبيعاته حتى ديسمبر 2015 إلى 32 مليار جنيه دون مبيعات قطاع الأعمال التى تضم 11 شركة، بينما وصل 33% للشركات الاستثمارية.

وأَضاف المركز، خلال تقرير له،:" احتلت ست شركات المراتب الأولى من أكبر عشر شركات، بينما ظهرت شركات متوسطة فى جدول الترتيب بسبب طرح أدوية الفيروسات الكبديه، وقد وصفت دراسة لشركه ماكينزى العالمية سوق صناعة الدواء المصرى أنه سوق "شهى" للمستثمرين بسبب قوة السوق الشرائية وعدد السكان وكلها اختيارات جاذبه للشراء".

وتابع: "كانت أكبر صفقات العام هى استحواذ شركة "فاليانات الكندية" للصناعات الدوائية على شركة "أمون" أكبر الشركات المصرية من ناحية النمو 20% مقابل 800 مليون دولار، هى الأعلى قيمة بين الشركات، بينما استطاعت الحكمة الأردنية من الاستحواز على شركه ايمك يونايتد بالكامل 18 وتصنع 18 مستحضراً لعلاج الأورام فى السوق المصرى، و8 مستحضرات للأمراض العادية، وتعد الشركة الأولى فى الشرق الأوسط وأفريقيا المنتجة لأدوية لعلاج الأورام من حيث المبيعات السنوية".

واستطرد التقرير:"ظهر نمو السوق المصرى عام 2015 بالجنية إلى 11% وإن شهد تراجعا بالدولار لارتفاع أسعار الصرف، وقد اختمت الشركه الانجليزية تقريرها أن النمو فى السوق المصرى يرتبط بحركة وزيادة السكان ومعدل الانفاق الخاص على الصحة، حيث ينفق المصريون 72% من جيوبهم، بينما قالت الشركة إن البحث العلمى فى صناعة الأدوية لا يجد أب له ولم يسجل أى حضور، وهى نقطة فاصلة حتى تستطيع الشركات المصرية المحلية الصمود أمام تصاعد الشركات الأجنبية وحماية لها من الاستحواذات العربية.