ساويرس يشيد بألبرت شفيق:"اللى بينا محدش يقدر يكسره وهيرجع معانا بمكان جديد"

أشاد المهندس نجيب ساويرس، مؤسس حزب المصريين الأحرار، بألبرت شفيق، الرئيس السابق لمجموعة قنوات "OnTv"، ودوره فى نجاح المحطة الفضائية.

وقال "ساويرس" خلال حواره مع الإعلامى يوسف الحسينى ببرنامج "السادة المحترمون" على فضائية "ontv"،: "ألبرت بنى المحطة على أكتافة والفضل الأكبر فى نجاح "أون تى فى" يعود إليه ،ورحيله سر أخطاء أوضحتها له فى أجزاء معينة، ولكن أقوله "إن شاء الله إنت راجع معانا فى مكان جديد ، وحيشتغل زى ما كان بيشتغل واللى بينا ماحدش يقدر يكسره".

وتابع ساويرس قائلاً: "ألبرت من العائلة..ومش سهل أدخل حد بيتى حد بيشتغل معايا ، لكن ألبرت دخل بيتى وشاف والدى وقابل أسرتى وأنا باحبه جداً..وهو جدع بس أحيانا بتاخده الحماسة وعمل غلطات ، لكن كل واحد بيغلط ، لكن أنا مش من طبعى أن من أول غلطة أقطع الرقبة ، واللى بيشتغل كتير بيغلط كتير ، وكمان اللى بيدير محطة سياسية لازم يغلط ".

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