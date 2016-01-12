شوبير: أتمنى أن يكون أبنى بأخلاق أبو تريكة وأرفض مهاجمته دون مبرر

رفض الإعلامى أحمد شوبير الزج بإسم الأسطورة محمد أبو تريكة نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق فى أى موقف من أجل انتقاده دون مبرر، مؤكداً أنه سيكون دائماً أول منتقدى الماجيكو إذا بدر منه موقف ما.لافتاً إلى أن غيابه عن عزاء الراحل حمادة إمام قد يكون لظروف خاصة به، خاصة أنه حضر الجنازة وقدم واجب العزاء للثعلب الصغير حازم إمام.

وأعرب شوبير عن حزنه من الشائعات التى ترددت حول تجاهله لـ"أبو تريكة" فى جنازة حمادة إمام، قائلاً: "مين يقدر يشوف أبو تريكة وميسلمش عليه ؟ ، نعم إنتقدت أبو تريكة في بعض المواقف، ولكني أشدت به في الكثير من المواقف الأخري".

أضاف شوبير أثناء تقديم برنامجه "مع شوبير": "أنتوا حطين أبو تريكة فى دماغكم ليه يا جماعة، أنا أنتقدت أبو تريكة فى موقف أو أتنين أو تلاتة، ولو غلط تانى هنتقده لأن ده حقى، لكن ماحدش يزايد عليه، لأنه ده اسطورة، وقولتها 100 مرة أتمنى أن أبنى يكون فى أخلاقه، وده اللي اسعد مصر كتير، ولو ليه موقف وحش ليه 99 موقف حلو".